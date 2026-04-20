बिना कोई शतक और अर्धशतक लगाए किसने ठोके सबसे ज्यादा ODI रन? भारत के इस क्रिकेटर के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड

दुनिया में ऐसे अनोखे क्रिकेटर्स भी रहे हैं, जिन्होंने बिना किसी शतक और बिना कोई अर्धशतक ठोके वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. किसी भी क्रिकेटर के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक या अर्धशतक लगाना बेहद खास उपलब्धि होती है. हर बल्लेबाज का सपना होता है कि वह क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में शतक या अर्धशतक जड़कर अपने करियर में चार चांद लगाए. आज हम बात करेंगे दुनिया के उन टॉप-5 बल्लेबाजों की, जिन्होंने बिना किसी शतक और बिना कोई अर्धशतक ठोके वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं.

1. हरभजन सिंह (भारत)

भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपने पूरे वनडे इंटरनेशनल करियर में एक भी शतक या अर्धशतक नहीं लगाया है. हरभजन सिंह ने भारत के लिए 236 ODI मैचों में 1237 रन बनाए हैं. हरभजन सिंह ने इस दौरान ODI में कोई भी शतक या अर्धशतक नहीं लगाया है. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में हरभजन सिंह का हाईएस्ट स्कोर 49 रन रहा है. पूर्व ऑफ स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने भारत के लिए ODI में 269 विकेट हासिल किए हैं.

2. पॉल स्ट्रांग (जिम्बाब्वे)

जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर पॉल स्ट्रांग ने अपने पूरे वनडे इंटरनेशनल करियर में एक भी शतक या अर्धशतक नहीं लगाया है. पॉल स्ट्रांग ने जिम्बाब्वे के लिए 95 ODI मैचों में 1090 रन बनाए हैं. पॉल स्ट्रांग ने इस दौरान ODI में कोई भी शतक या अर्धशतक नहीं लगाया है. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पॉल स्ट्रांग का हाईएस्ट स्कोर 47 रन रहा है. पूर्व लेग स्पिन गेंदबाज पॉल स्ट्रांग ने जिम्बाब्वे के लिए ODI में 96 विकेट हासिल किए हैं.

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3. वकार यूनुस (पाकिस्तान)

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वकार यूनुस ने अपने पूरे वनडे इंटरनेशनल करियर में एक भी शतक या अर्धशतक नहीं लगाया है. वकार यूनुस ने पाकिस्तान के लिए 262 ODI मैचों में 969 रन बनाए हैं. वकार यूनुस ने इस दौरान ODI में कोई भी शतक या अर्धशतक नहीं लगाया है. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में वकार यूनुस का हाईएस्ट स्कोर 37 रन रहा है. पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनुस ने पाकिस्तान के लिए ODI में 416 विकेट हासिल किए हैं.

4. अनिल कुंबले (भारत)

भारत के पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने अपने पूरे वनडे इंटरनेशनल करियर में एक भी शतक या अर्धशतक नहीं लगाया है. अनिल कुंबले ने भारत के लिए 271 ODI मैचों में 938 रन बनाए हैं. अनिल कुंबले ने इस दौरान ODI में कोई भी शतक या अर्धशतक नहीं लगाया है. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अनिल कुंबले का हाईएस्ट स्कोर 26 रन रहा है. पूर्व लेग स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले ने भारत के लिए ODI में 337 विकेट हासिल किए हैं.

5. रोजर हार्पर (वेस्टइंडीज)

वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर रोजर हार्पर ने अपने पूरे वनडे इंटरनेशनल करियर में एक भी शतक या अर्धशतक नहीं लगाया है. रोजर हार्पर ने वेस्टइंडीज के लिए 105 ODI मैचों में 855 रन बनाए हैं. रोजर हार्पर ने इस दौरान ODI में कोई भी शतक या अर्धशतक नहीं लगाया है. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में रोजर हार्पर का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 45 रन रहा है. पूर्व ऑफ स्पिन गेंदबाज रोजर हार्पर ने वेस्टइंडीज के लिए ODI में 100 विकेट हासिल किए हैं.