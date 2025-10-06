सचिन और विराट नहीं, टेस्ट का सबसे बड़ा हीरो है ये स्टार, गुच्छों में झटके हैं विकेट

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने पारी और 140 रनों से जबरदस्त जीत हासिल की. इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. भारत की तरफ से 3 बल्लेबाजों ने शतकीय पारी खेली. ये इस साल में तीसरा मौका था जब एक ही पारियों में 3 या उससे ज्यादा भारतीय बल्लेबाजों ने शतक ठोका. इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने कई ऐतिहासिक कीर्तिमान अपने नाम किए. उनमें से एक महारिकॉर्ड भारत के स्टार खिलाड़ी के नाम भी रहा है. इस खिलाड़ी ने भारत में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

प्लेयर ऑफ द मैच

भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने टीम के लिए शानदार पारी खेलते हुए 104 रनों की शानदार पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी के दौरान 176 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 5 छक्के लगाए. इसके साथ जडेजा ने गेंदबाजी में भी कमाल करते हुए उन्होंने दूसरी पारी में 13 ओवर में 54 रन देकर 4 विकेट चटकाए. पहली पारी मे उन्होंने कुछ खास गेंदबाजी नहीं की, लेकिन दूसरी पारी में कमाल करते हुए 4 विकेट चटकाए. उनके इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया.

'सर जडेजा' का जलवा

भारत में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने का कीर्तिमान रविंद्र जडेजा ने स्थापित कर दिया है. इस पहले ये रिकॉर्ड भारत के दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले के नाम था. कुंबले ने 9, विराट कोहली ने 8, सचिन तेंदुलकर ने 8, रविचंद्रन अश्विन ने 7 बार ये कारनामा किया है. इस मामले में अब जडेजा सबसे आगे जा चुके हैं. वह अब घर में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं. उनके नाम घर में 10 बार प्लेयर ऑफ द मैच जीतने का रिकॉर्ड है.

जडेजा का टेस्ट करियर

रविंद्र जडेजा ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत 13 दिसंबर 2012 को इंग्लैंड के खिलाफ नागपुर में खेले गए मुकाबले से की थी. अपने टेस्ट करियर में अभी तक जडेजा ने बतौर बल्लेबाज 86 मैचों की 129 पारियों में 38.90 की औसत से 3990 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 6 शतक और 27 अर्धशतक जड़े हैं. उनके करियर का बेस्ट स्कोर 175 रनों का रहा है. वहीं, वहीं, गेंदबाजी में 86 मैचों की 160 पारियों में गेंदबाजी करते हुए जडेजा ने 2.54 की इकोनॉमी से 330 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/42 का रहा है. यही नहीं उन्होंने 5 विकेट हॉल 15 बार पूरा किया है.

