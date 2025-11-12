ODI के बादशाह, सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ जीतने वाले सुपरस्टार, लिस्ट में 2 भारतीय

Advertisement
Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 12, 2025, 01:20 PM IST
वनडे क्रिकेट में खिलाड़ी अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर आए दिन एक से एक कीर्तिमान स्थापित करते हैं. क्रिकेट के इस फॉर्मेट में कई बड़े-बड़े रिकॉर्डधारी हुए हैं.  गौरतलब है कि वनडे क्रिकेट में  प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतना बड़े ही गर्व की बात होती है. इस खिताब को जीतने के लिए पूरी सीरीज के दौरान दमदार प्रदर्शन करना होता. कई दिग्गज क्रिकेटर ने वनडे फॉर्मेट में इस रिकॉर्ड को कई बार स्थापित किया है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे 3 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में, जिन्होंने वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीते हैं.

सचिन तेंदुलकर

लिस्ट में नंबर 1 पर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम है. सचिन ने साल 1989 से 2012 तक खेले  गए अपने वनडे करियर के दौरान 463 वनडे मैचों खेले.  अपने 24 साल के लंबे वनडे करियर के दौरान उन्होंने 108 वनडे सीरीज खेली. इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने 15 बार अवॉर्ड जीतने का ऐतिहासिक कारनामा किया. उनके इस रिकॉर्ड के आसपास भी कोई नहीं भटकता.

विराट कोहली 

लिस्ट में नंबर 2 पर भारत के रन मशीन विराट कोहली का नाम है. कोहली ने अपने करियर की शुरुआत साल 2008 में की और वह अभी भी वनडे फॉर्मेट में बने हुए हैं. कोहली ने अपने 17 साल के वनडे करियर के दौरान अभी तक 305 वनडे मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 75 सीरीज खेली. खास बात ये है कि विराट कोहली ने अपने अभी तक के करियर में ओवरऑल में 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीतने का कारनामा किया है. कोहली के पास जबरदस्त मौका है सचिन के इस महारिकॉर्ड को तोड़ने का. वह अगर 5 बार और ये खिताब जीत जाते हैं, तो सचिन तेंदुलकर को इस मामले में पीछे छोड़ देंगे.

सनथ जयसूर्या

लिस्ट में तीसरे नंबर पर श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी सनथ जयसूर्या का नाम है. जयसूर्या ने अपने करियर की शुरुआत साल 1989 में की थी और अपना आखिरी मैच साल 2011 में खेला. अपने 22 साल के करियर के दौरान जयसूर्या ने 445 वनडे मैच खेले और इस दौरान उन्होंने विराट और सचिन से भी ज्यादा 111 वनडे सीरीज खेली. इसी के साथ जयसूर्या ने 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने का कारनामा कर दिया. कोहली ने उनके इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. वह एक बार जीतते ही जयसूर्या के इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

