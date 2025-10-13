Advertisement
टी20I में भारत के 3 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, इस तूफानी बल्लेबाज का दबदबा, गेंदबाजी करने से कतराते हैं बॉलर

टी20 फॉर्मेट क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट माना गया है. टी20 क्रिकेट में बल्लेबाज एक ही माइंडसेट से मैदान पर उतरता है और वह केवल और केवल हिट करना है. ऐसे में आज हम आपको उन 3 खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने का कारनामा किया है.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 13, 2025, 08:05 PM IST
अभिषेक शर्मा

लिस्ट में नंबर 1 पर एशिया कप में अपने बल्ले से तबाही मचाने वाले विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का नाम आता है. अभिषेक ने भारतीय टीम की तरफ से टी20 मैच की एक पारी में मात्र 54 गेंदों का सामना करते हुए 135 रनों की आतिशी पारी खेली थी. अभिषेक ने अपनी इस पारी के दौरान 7 चौके और 13 गगनचुंबी छक्के लगा दिए. इस दौरान उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 250 का रहा. उनकी यह पारी आज भी अटूट है.

शुभमन गिल

लिस्ट में नंबर 2 पर लगभग भारत के सभी फॉर्मेट के कप्तान शुभमन गिल का नाम है. गिल ने अपने टी20 करियर में 126 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी. उनकी यह पारी न्यूजीलैंड के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में आई. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 63 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौके और 7 छक्के लगाए. इस दौरान उनका 200 का स्ट्राइक रेट  रहा.

ये भी पढ़ें: सिर्फ विराट ही नहीं, इन 2 खिलाड़ियों के 2027 वर्ल्ड कप खेलने की बढ़ी मुश्किलें, समझें पूरा गणित

ऋतुराज गायकवाड़

लिस्ट में तीसरा और आखिरी नाम महेंद्र सिंह धोनी के चहेते ऋतुराज गायकवाड़ का है. गायकवाड़ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए टी20 मुकाबले में 57 गेंदों का सामना करते हुए 123 रन बना डाले. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 13 चौके और 7 छक्के लगाए.  इस दौरान उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 218.90 का रहा. 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Abhishek SharmaShubman GillRuturaj Gaikwad

