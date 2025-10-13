टी20I में भारत के 3 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, इस तूफानी बल्लेबाज का दबदबा, गेंदबाजी करने से कतराते हैं बॉलर

टी20 फॉर्मेट क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट माना गया है. टी20 क्रिकेट में बल्लेबाज एक ही माइंडसेट से मैदान पर उतरता है और वह केवल और केवल हिट करना है. बैट्समैन आते साथ ही लंबे-लंबे शॉट्स खेलने के साथ अपनी पारी और टीम की पारी को आगे बढ़ाते हैं. कई ऐसे भी बल्लेबाज होते हैं, जो अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर देखते ही देखते शतक ठोक देते हैं, कई बार कुछ खिलाड़ी शतक से भी ज्यादा रन क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट में बना देते हैं. ऐसे में आज हम आपको उन 3 खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने का कारनामा किया है.

अभिषेक शर्मा

लिस्ट में नंबर 1 पर एशिया कप में अपने बल्ले से तबाही मचाने वाले विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का नाम आता है. अभिषेक ने भारतीय टीम की तरफ से टी20 मैच की एक पारी में मात्र 54 गेंदों का सामना करते हुए 135 रनों की आतिशी पारी खेली थी. अभिषेक ने अपनी इस पारी के दौरान 7 चौके और 13 गगनचुंबी छक्के लगा दिए. इस दौरान उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 250 का रहा. उनकी यह पारी आज भी अटूट है.

शुभमन गिल

लिस्ट में नंबर 2 पर लगभग भारत के सभी फॉर्मेट के कप्तान शुभमन गिल का नाम है. गिल ने अपने टी20 करियर में 126 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी. उनकी यह पारी न्यूजीलैंड के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में आई. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 63 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौके और 7 छक्के लगाए. इस दौरान उनका 200 का स्ट्राइक रेट रहा.

ऋतुराज गायकवाड़

लिस्ट में तीसरा और आखिरी नाम महेंद्र सिंह धोनी के चहेते ऋतुराज गायकवाड़ का है. गायकवाड़ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए टी20 मुकाबले में 57 गेंदों का सामना करते हुए 123 रन बना डाले. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 13 चौके और 7 छक्के लगाए. इस दौरान उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 218.90 का रहा.