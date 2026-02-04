Advertisement
trendingNow13097617
Hindi Newsक्रिकेटरोहित-कोहली नहीं बल्कि, इस भारतीय कप्तान ने ठोके हैं बाइलेटरल टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन, नाम सुन उड़ जाएंगे होश

रोहित-कोहली नहीं बल्कि, इस भारतीय कप्तान ने ठोके हैं बाइलेटरल टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन, नाम सुन उड़ जाएंगे होश

भारत और श्रीलंका की मेजबानी में टी20 विश्व कप खेला जाना है. विश्व कप की शुरुआत होने में अब बस 3 दिनों का समय और रह गया है.सभी टीमें अपनी-अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं. इस बार टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं. वहीं, एशिया की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं. आज हम आपको बताने वाले बाइलेटरल सीरीज में किसी भी भारतीय कप्तान द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रनों के रिकॉर्ड के बारे में. 

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 04, 2026, 01:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Roko
Roko

भारत और श्रीलंका की मेजबानी में टी20 विश्व कप खेला जाना है. विश्व कप की शुरुआत होने में अब बस 3 दिनों का समय और रह गया है.सभी टीमें अपनी-अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं. इस बार टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं. वहीं, एशिया की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं. खास बात ये है कि गत विजेता टीम इंडिया इस बार भी खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है.  हाल ही में सभी देशों ने आपस में टी20 सीरीज खेला, जिसमें लगभग सभी देशों के बीच खेली जानी टी20 श्रंखला संपन्न हो चुकी है और अब टीमें विश्व कप की तैयारी को मद्दे नजर रखते हुए वार्म अप मैच खेलने में जुटी हैं.बहरहाल, आज हम आपको बताने वाले बाइलेटरल सीरीज में किसी भी भारतीय कप्तान द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रनों के रिकॉर्ड के बारे में. 

सूर्यकुमार हैं नंबर 1

गौरतलब है कि भारत की ओर से किसी 1 सीरीज में बतौर भारतीय कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड मौजूदा टी 20 कप्तान सूर्यकुमार यादव के नाम पर है. सूर्या बतौर कप्तान इस मामले में नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं. हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की सीरीज में सूर्यकुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी औसत से 242 रन बनाने कारनामा कर दिखाया. इसी के साथ उनके नाम किसी 1 बाइलेटरल सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी स्थापित हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

विराट कोहली हैं नंबर 2

बतौर कप्तान किसी 1 बाइलेटरल सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भारत की रन मशीन विराट कोहली के नाम पर है.कोहली ने टी20 क्रिकेट में ये कारनामा 2 बार किया है. एक बार उन्होंने टी20 सीरीज के दौरान 231 रन बनाने का रिकॉर्ड स्थापित किया था. वहीं, एक बार उन्होंने 3 मैचों की कप्तानी करते हुए 183 रन बनाने का रिकॉर्ड स्थापित किया और वह इस लिस्ट में दूसरे के साथ-साथ तीसरे पायदान पर भी हैं.

गिल और रोहित

भारत के कप्तान के रूप में 1 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का महारिकॉर्ड शुभमन गिल के नाम पर है. गिल बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं. हालिंकि, खराब फॉर्म के चलते उन्हें न्यूजीलैंड सीरीज और टी 20 विश्व कप के स्क्वॉड में जगह नहीं मिल पाई थी. बात करें अगर गिल के रिकॉर्ड के बारे में, तो उनके नाम पर 3 मैचों की सीरीज में 170 रन बनाने का रिकॉर्ड स्थापित है. वहीं, आखिरी पायदान पर भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का नाम है. रोहित सबसे बाइलेटरल सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पांचवें खिलाड़ी हैं. उनके नाम पर 1 सीरीज में 162 रन बनाने का रिकॉर्ड है.

ये भी पढ़ें: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-A में 5 टीमें.. किसमें कितना है दम? सेमीफाइनल में इस टीम का पहुंचना कंफर्म!

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Suryakumar YadavVirat KohliRohit SharmaShubman Gill

Trending news

एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
Priyank Kharge
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
‘गद्दार दोस्त’ vs ‘देश का दुश्मन’! राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के बीच जुबानी जंग...
Rahul Gandhi
‘गद्दार दोस्त’ vs ‘देश का दुश्मन’! राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के बीच जुबानी जंग...
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
Jairam ramesh
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई हादसे ने खोली एडवांस फ्लाइट की पोल!
Mumbai Airport Plane Collision
₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई हादसे ने खोली एडवांस फ्लाइट की पोल!
'NCP के मर्जर पर किस हैसियत से फडणवीस दे रहे हैं बयान...', ऐसा क्यों बोले शरद पवार?
Maharashtra news
'NCP के मर्जर पर किस हैसियत से फडणवीस दे रहे हैं बयान...', ऐसा क्यों बोले शरद पवार?
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
CM Mamata Banerjee
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
Punjab news
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
पहले पीएम को माला पहनाई, फिर NCP के प्रफुल पटेल ने शरद पवार को दे दिया झटका
ncp news
पहले पीएम को माला पहनाई, फिर NCP के प्रफुल पटेल ने शरद पवार को दे दिया झटका
Parliament Budget Session Day 6 Live: पीयूष गोयल के बयान के बाद विपक्ष का जोरदार हंगामा, 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई लोकसभा की कार्यवाही
Parliament Budget Session live
Parliament Budget Session Day 6 Live: पीयूष गोयल के बयान के बाद विपक्ष का जोरदार हंगामा, 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई लोकसभा की कार्यवाही