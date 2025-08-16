T20 क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में नहीं हैं 1 भी भारतीय

टी20 फॉर्मेट क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में से एक हैं. बल्लेबाज इसमें तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं. टी 20 इतिहास में ऐसे कई विकेटकीपर बल्लेबाज रहे हैं उन्होंने जमकर रन बरसाए हैं. उन्होंने न केवल सबसे ज्यादा रन बनाए हैं बल्कि विश्व क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में भी उनका नाम शुमार है. आइए जानते हैं उन 5 बल्लेबाजों के बारे में...

ये भी पढ़ें: शुभ मुहूर्त पर तोड़ा फैंस का दिल...19:29 से समझा जाए रिटायर, आखिर क्या है माही का डिजिट कनेक्शन?​

जोस बटलर

इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी जोस बटलर अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. टी20 क्रिकेट में उन्होंने बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. जोस बटलर ने 108 मैचों में 3255 रन बनाए हैं. इसमें उनका उच्चतम स्कोर 101 रनों का रहा है. इस दौरान बटलर ने 38.67 की औसत से 1 शतक और 24 अर्धशतक जड़े हैं. बटलर बतौर विकेटकीपर रहते हुए 19 बार नॉट आउट रहे हैं.

मोहम्मद रिजवान

लिस्ट में दूसरा नाम पाकिस्तानी के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान का है. रिजवान ने अपने टी20 करियर में बतौर विकेटकीपर बैट्समैन 92 मैच खेलते हुए 3062 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 27 अर्धशतक जड़े हैं. रिजवान का सर्वोच्च स्कोर 104 रनों का रहा है. वे अपने टी 20 करियर में 19 बार नॉट आउट रहे हैं.

क्विंटन डी कॉक

तीसरे नंबर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक का नाम शामिल हैं. उन्होंने अपने टी 20 करियर में 90 मैच खेलते हुए 2535 रन बनाए हैं. डी कॉक ने 1 शतक और 16 अर्धशतक जड़े हैं और उनका हाईएस्ट स्कोर 100 रनों का रहा है.

मोहम्मद शहजाद

इस लिस्ट में चौथा नाम अफगान खिलाड़ी मोहम्मद शहजाद का भी है. उन्होंने अपने टी20 करियर में खेले 72 मैचों में 2030 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 118 रनों की पारी खेली है. अपने करियर के दौरान शहजाद ने 1 शतक और 12 अर्धशतक जड़े हैं.

निकोलस पूरन

लिस्ट में आखिरी नाम वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन का है. पूरन ने अपने करियर में 80 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1790 रन बनाए हैं. इस दौरान पूरन का सर्वोच्च स्कोर 98 रनों का रहा है.