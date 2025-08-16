T20 क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में नहीं हैं 1 भी भारतीय
Advertisement
trendingNow12883088
Hindi Newsक्रिकेट

T20 क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में नहीं हैं 1 भी भारतीय

विश्व क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में भी उनका नाम शुमार है.  आइए जानते हैं उन 5 बल्लेबाजों के बारे में...

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 16, 2025, 07:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Most run by wicketkeeper batsman in T20 cricket
Most run by wicketkeeper batsman in T20 cricket

टी20 फॉर्मेट क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में से एक हैं. बल्लेबाज इसमें तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं. टी 20 इतिहास में ऐसे कई विकेटकीपर बल्लेबाज रहे हैं उन्होंने जमकर रन बरसाए हैं. उन्होंने  न केवल सबसे ज्यादा रन बनाए हैं बल्कि विश्व क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में भी उनका नाम शुमार है.  आइए जानते हैं उन 5 बल्लेबाजों के बारे में... 

 ये भी पढ़ें: शुभ मुहूर्त पर तोड़ा फैंस का दिल...19:29 से समझा जाए रिटायर, आखिर क्या है माही का डिजिट कनेक्शन?​                        

जोस बटलर

इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी जोस बटलर अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. टी20 क्रिकेट में उन्होंने बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. जोस बटलर ने 108 मैचों में  3255 रन बनाए हैं. इसमें उनका उच्चतम स्कोर 101 रनों का रहा है.  इस दौरान बटलर ने 38.67 की औसत से 1 शतक और 24 अर्धशतक जड़े हैं. बटलर बतौर विकेटकीपर रहते हुए 19 बार नॉट आउट रहे हैं. 

मोहम्मद रिजवान

लिस्ट में दूसरा नाम पाकिस्तानी के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान का है. रिजवान ने अपने टी20 करियर में बतौर विकेटकीपर बैट्समैन 92 मैच खेलते हुए 3062 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 27 अर्धशतक जड़े हैं. रिजवान का सर्वोच्च स्कोर 104 रनों का रहा है. वे अपने टी 20 करियर में 19 बार नॉट आउट रहे हैं.

क्विंटन डी कॉक

तीसरे नंबर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक का नाम शामिल हैं. उन्होंने अपने टी 20 करियर में 90 मैच खेलते हुए 2535 रन बनाए हैं.  डी कॉक ने 1 शतक और 16 अर्धशतक जड़े हैं और उनका हाईएस्ट स्कोर 100 रनों का रहा है. 

मोहम्मद शहजाद

इस लिस्ट में चौथा नाम अफगान खिलाड़ी मोहम्मद शहजाद का भी है. उन्होंने अपने टी20 करियर में खेले 72 मैचों में 2030 रन बनाए हैं. इस  दौरान उन्होंने 118 रनों की पारी खेली है. अपने करियर के दौरान शहजाद ने 1 शतक और 12 अर्धशतक जड़े हैं.

निकोलस पूरन 

लिस्ट में आखिरी नाम वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन का है. पूरन ने अपने करियर में 80 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1790 रन बनाए हैं. इस दौरान पूरन का सर्वोच्च स्कोर 98 रनों का रहा है.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Most run by wicketkeeper batsman in T20 cricket

Trending news

मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Mumbai rains
मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Aaj Ki Taza Khabar Live: अलास्का में समाप्त हुई ट्रंप-पुतिन की बैठक, वापस रवाना हुए दोनों नेता
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: अलास्का में समाप्त हुई ट्रंप-पुतिन की बैठक, वापस रवाना हुए दोनों नेता
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
Weather
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
Ayodhya Ram mandir
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
Odisha news
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
India Independence Day 2025
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
Vice President Elections
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
DNA
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
Alaska
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
;