60 गेंद 115 रन..., इन 5 गेंदबाजों ने लुटाए हैं वनडे में सबसे ज्यादा रन, लिस्ट में 2 कंगारू शामिल

क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमे आए दिन एक से बढ़कर एक नायाब रिकॉर्ड स्थापित होते रहते हैं. कई बार खिलाड़ियों के नाम ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज हो जाते हैं, तो कई बार उनके शर्मनाक रिकॉर्ड भी कायम होते हैं. आज हम बात कर रहे हैं एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 5 गेंदबाजों के बारे में. ये शर्मनाक रिकॉर्ड दुनिया के कई बेहतरीन गेंदबाजों के नाम है.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 03, 2025, 02:53 PM IST
Adam zampa
Adam zampa

क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमे आए दिन एक से बढ़कर एक नायाब रिकॉर्ड स्थापित होते रहते हैं. कई बार खिलाड़ियों के नाम ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज हो जाते हैं, तो कई बार उनके शर्मनाक रिकॉर्ड भी कायम होते हैं. क्रिकेट तीन फॉर्मेटों में  खेला जाता है, लेकिन सबसे रोमांचक फॉर्मेट वनडे क्रिकेट को माना गया है. सभी अपने क्रिकेटिंग करियर में कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन कई बार इसके बिल्कुल ही विपरीत हो जाता है और खिलाड़ियों के नाम के साथ अनचाहे रिकॉर्ड जुड़ जाते हैं. आज हम बात कर रहे हैं एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 5 गेंदबाजों के बारे में. ये शर्मनाक रिकॉर्ड दुनिया के कई बेहतरीन गेंदबाजों के नाम है.

1- बास डी लीडे 

लिस्ट में नंबर 1 पर नीदरलैंड के ऑलराउंडर  बास डी लीडे का नाम शामिल है. एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा रन लुटाने का रिकॉर्ड  बास डी लीडे  के नाम है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2023 वनडे वर्ल्ड कप में खेले गए इस मुकाबले में 10 ओवर में इन्होंने 115 रन दे डाले. ये किसी भी गेंदबाद द्वारा एक इनिंग में दिए गए सबसे ज्यादा रन थे.

2- मिक लुईस 

लिस्ट में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के मिक लुईस का नाम शुमार है.  बता दं कि उन्होंने साल 2006 में जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में जमकर रन दिए थे.  मिक लुईस  ने 10 ओवर 113 रन लुटाकर इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया था.

3- एडम जैम्पा

तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के फिरकी गेंदबाज एडम जैम्पा का नाम काबिज है. जैम्पा ने सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में खूब रन दिए थे. दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी उन्हें इस तरह से कूट रह थे, मान लो कोई निजी बदला निकाल रहे हों. 15 सितंबर 2023 को खेले गए इस मुकाबले में उन्होंने 10 ओवरों में 113 रन दे डाले. 

वहाब रियाज

लिस्ट में तीसरे पायदान पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वहाब रियाज का नाम कायम है.  30 अगस्त 2016 को इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम में खेले गए इस मुकाबले में रियाज ने 10 ओवरों में 110 रन देकर अपने नाम ये शर्मनाक रिकॉर्ड स्थापित किया था.

राशिद खान

लिस्ट में पाचवें और आखिरी पायदान पर अफगानिस्तान के राशिद खान का नाम शामिल है. राशिद खान साल 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 12.22 की खराब इकोनॉमी रेट से 9 ओवरों में 110 रन लुटाए. घटिया प्रदर्शन की वजह से उन्होंने अपने करियर में शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज कराया.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

most run conceded in an innings in ODIsAdam ZampaRashid Khan

