रिकॉर्डों का बादशाह, दक्षिण अफ्रीका के लिए टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट रन गेटर, नंबर 1 नाम सुन चौंक जाएंगे आप

क्रिकेट के सबसे कठिन प्रारूपों में से एक टेस्ट क्रिकेट को माना गया है. क्रिकेट के इस फॉर्मेट में बल्लेबाज टिक कर लंबी-लंबी पारियां खेलने के फिराक में होते हैं. इस फॉर्मेट में धैर्य से खेलना और खेल के प्रति संयम बरतना दर्शाता है आप किस दर्जे के खिलाड़ी हैं. लंबी पारियां खेलना और मैदान पर डटे रहना ही असली टेस्ट प्लेयर की पहचान है, ऐसे में आज हम आपको बताएंगे दक्षिण अफ्रीका के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों के बारे में.

जैक कैलिस

लिस्ट में नंबर 1 पर दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज जैक कैलिस का नाम आता है. कैलिस ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत साल 1995 में की थी. उन्होंने अपने करियर के दौरान खेले 165 टेस्ट मैचों की 278 पारियों में 55.89 की धमाकेदार औसत से 13206 रन बनाने का ऐतिहासिक कारनामा किया. साथ ही उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 45 शतक और 58 अर्धशतक लगाने का भी रिकॉर्ड कायम किया है. वह दक्षिण अफ्रीका की ओर से सबसे ज्यादा रन और शतक बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

हाशिम अमला

लिस्ट में दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज हाशिम अमला का नाम है. आमला ने अपने करियर के दौरान खेले 124 टेस्ट मैचों की 215 पारियों में 46.78 की औसत से 9282 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 28 शतक और 41 अर्धशतक लगाए. वहीं, उनके करियर का उच्चतम स्कोर 311 रनों का रहा. वह दक्षिण अफ्रीका के लिए दूसरे हाइएस्ट स्कोरर रहे.

ग्रीम स्मिथ

ग्रीम स्मिथ ने अपने करियर की शुरुआत साल 2002 में की थी. उनका करियर भले ही 12 साल का रहा, लेकिन वह इस दौरान दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के लिए टेस्ट क्रिकेट में तीसरे हाइएस्ट स्कोरर रहे. उन्होंने अपने करियर के दौरान 116 मैचों की 203 पारियों में 48.90 के बेहतरीन बल्लेबाजी औसत से 9253 रन बनाने का कारनामा किया है. इस दौरान स्मिथ ने 27 शतक और 38 फिफ्टी जड़ी.

