बल्लेबाजी का कहर, साल 2025 वनडे में सबसे ज्यादा रन बरसाने वाले दुनिया के 3 धुरंधर, ये दिग्गज है नंबर 1

वनडे क्रिकेट का एक ऐसा फॉर्मेट है, जिसमें बल्लेबाज रन बनाना खूब पसंद करते हैं. हर साल दुनिया भर के प्लेयर्स ODI क्रिकेट में जमकर रन बनाकर अलग-अलग कीर्तिमान स्थापित करते हैं. कई बार शतक से तो कई बार दोहरे शतक से, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं साल 2025 वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 3 खिलाड़ियों के बारे में. लिस्ट में 3 खिलाड़ियों में से इंग्लैंड के 2 बल्लेबाजों का नाम शामिल है. चलिए जानते हैं साल 2025 में सबसे ज्यादा रन बरसाने वाले वनडे के महारथियों के बारे में.

जो रूट- (इंग्लैंड)

साल 2025 वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में इंग्लैंड के जो रूट नंबर 1 खिलाड़ी हैं. उन्होंने अभी तक इस साल में खेले 12 मैचों की 12 पारियों में 70.81 की धमाकेदार औसत से 779 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका 97.01 का बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट रहा है. उन्होंने इस साल 3 शतक और 4 अर्धशतक भी लगाए हैं. रूट साल 2025 में एक बार नॉटआउट भी रहे हैं. इस साल रूट का उच्चतम स्कोर 166 रनों का रहा है.

जॉर्ज मुन्से - (स्कॉटलैंड)

आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन लिस्ट में दूसरे नंबर पर स्कॉटलैंड के बल्लेबाज काबिज हैं. हम बात कर रहे हैं जॉर्ज मुन्से के बारे में. उन्होंने साल 2025 11 मैचों की 11 पारियों में 73.89 की दमदार औसत से 735 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 107.89 का रहा है. इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं. उनका उच्चतम स्कोर 191 रनों का रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

बेन डकेट - (इंग्लैंड)

लिस्ट में इंग्लैंड का एक और तूफानी बल्लेबाज शामिल हैं. हम बात कर रहे हैं बेन डकेट के बारे में. डकेट ने साल 2025 में 12 मैचों की 12 पारियों में 43.69 की औसत और 108.90 के बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट से 526 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं. हालांकि, वह रूट और मुन्से से रनों के मामले में काफी पीछे हैं. इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 165 रनों का रहा है.

ये भी पढें: रोहित-विराट नहीं, ये क्रिकेटर है ODI का असली बादशाह, सबसे ज्यादा बार 90 रनों पर चूंकने वाला दिग्गज