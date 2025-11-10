100 नहीं, फिर भी धमाल, इन 5 बल्लेबाजों ने वनडे में बिना शतक रचा इतिहास, लिस्ट में भारतीय दिग्गज भी शामिल

वनडे क्रिकेट इतिहास में एक से बढ़कर एक महान खिलाड़ी हुए हैं. कई स्टार खिलाड़ियों ने क्रिकेट के इस फॉर्मेट में जमकर रन बनाए हैं. वनडे क्रिकेट में बल्लेबाज बड़ी-बड़ी पारियां खेल कर खिलाड़ियों ने आए दिन एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं. ऐसे में आज हम आपको उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में बिना शतक बनाए ही लंबी-लंबी पारियां खेल कई प्रचंड रिकॉर्ड बनाए हैं. इस लिस्ट में एक स्टार भारतीय ऑलराउंडर का नाम भी है.

मिस्बाह उल हक

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इस मामले में नंबर 1 पर हैं. मिस्बाह उल हक ने अपने पूरे वनडे करियर में 1 भी शतक नहीं लगाया है. उन्होंने बिना शतक के सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड स्थापित कर दिया. दाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने अपने वनडे करियर के दौरान 162 मैच खेले. इस दौरान उन्होंने 5122 रन बनाए. अपने करियर के दौरान उन्होंने 42 अर्धशतक लगाए हैं.लेकिन वह अपने करियर में 1 भी शतक नहीं लगा पाए. मिस्बाह का हाईएस्ट स्कोर 96 रनों का रहा है.

वसीम अकरम

दुनिया के दिग्गज तेज गेंदबाजों में से एक वसीम अकरम ने अपने करियर के दौरान जमकर कहर बरपाया. उन्होंने 356 वनडे मुकाबले खेले और इस दौरान 3717 रन बनाए,लेकिन वह अपने करियर में 1 भी शतक नहीं जड़ पाए. वसीम के करियर का उच्चतम स्कोर 86 रनों का रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

मोइन खान

लिस्ट में तीसरे नंबर पर एक और पाकिस्तानी खिलाड़ी का नाम है. मोइन खान वनडे में बिना शतक जमाए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं. पाकिस्तान के पूर्व विकेट कीपर मोइन खान ने अपने करियर में 219 मैच खेले और 3266 पन बनाए. इस दौरान उन्होंने कई अर्धशतक लगाए पर 1 भी शतक नहीं लगा पाए और उनका उच्चतम स्कोर 72 रनों का रहा.

हीथ स्ट्रीक

लिस्ट में चौथे पायदान पर जिम्बाब्वे के गेंदबाजी ऑलराउंडर हीथ स्ट्रीक का नाम है. उन्होंने अपने करियर के दौरान खेले 189 वनडे मैचों में 2943 रन बनाने का कारनामा किया है. उन्होंने कई पचासे जड़े पर शतक नहीं लगा पाए और उनका सर्वोच्च स्कोर 79 रनों का रहा था.

रविंद्र जडेजा

लिस्ट में पांचवें और आखिरी पायदान पर रवींद्र जडेजा का नाम है. उन्होंने अपने करियर में 204 वनडे मैच खेले हैं. इस दौरान जडेजा ने 32.89 के औसत से 2806 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है. जडेजा ने भारतीय टीम के लिए कई मैच विनिंग पारियां खेली है. उन्होंने अपने करियर में ओवरऑल 13 अर्धशतक लगाए हैं पर वह वनडे क्रिकेट में 1 भी शतक नहीं लगा सके. इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 89 रनों का रहा है.

ये भी पढ़ें : IPL के 3 बदनसीब दिग्गज...,बल्ले से मचाई जमकर तबाही, मगर खिताब रह गया सपना