Advertisement
trendingNow12996278
Hindi Newsक्रिकेट

100 नहीं, फिर भी धमाल, इन 5 बल्लेबाजों ने वनडे में बिना शतक रचा इतिहास, लिस्ट में भारतीय दिग्गज भी शामिल

वनडे क्रिकेट इतिहास में एक से बढ़कर एक महान खिलाड़ी हुए हैं. कई स्टार खिलाड़ियों ने क्रिकेट के इस फॉर्मेट में जमकर रन बनाए हैं. वनडे क्रिकेट में बल्लेबाज बड़ी-बड़ी पारियां खेल कर खिलाड़ियों ने आए दिन एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं.इस लिस्ट में एक स्टार भारतीय ऑलराउंडर का नाम भी है.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 10, 2025, 04:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Odi Record
Odi Record

वनडे क्रिकेट इतिहास में एक से बढ़कर एक महान खिलाड़ी हुए हैं. कई स्टार खिलाड़ियों ने क्रिकेट के इस फॉर्मेट में जमकर रन बनाए हैं. वनडे क्रिकेट में बल्लेबाज बड़ी-बड़ी पारियां खेल कर खिलाड़ियों ने आए दिन एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं. ऐसे में आज हम आपको उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में बिना शतक बनाए ही लंबी-लंबी पारियां खेल कई प्रचंड रिकॉर्ड बनाए हैं. इस लिस्ट में एक स्टार भारतीय ऑलराउंडर का नाम भी है.

मिस्बाह उल हक
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इस मामले में नंबर 1 पर हैं.  मिस्बाह उल हक ने अपने पूरे वनडे करियर में 1 भी शतक नहीं लगाया है.  उन्होंने बिना शतक के सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड स्थापित कर दिया.  दाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने अपने वनडे करियर के दौरान  162 मैच खेले. इस दौरान उन्होंने 5122 रन बनाए.  अपने करियर के दौरान उन्होंने 42 अर्धशतक लगाए हैं.लेकिन वह अपने करियर में 1 भी शतक नहीं लगा पाए. मिस्बाह का हाईएस्ट स्कोर 96 रनों का रहा है.  

वसीम अकरम
दुनिया के दिग्गज तेज गेंदबाजों में से एक वसीम अकरम  ने अपने करियर के दौरान जमकर कहर बरपाया.  उन्होंने 356 वनडे मुकाबले खेले और इस दौरान 3717 रन बनाए,लेकिन वह अपने करियर में 1 भी शतक नहीं जड़ पाए.  वसीम के करियर का उच्चतम स्कोर 86 रनों का रहा. 

Add Zee News as a Preferred Source

मोइन खान
लिस्ट में तीसरे नंबर पर एक और पाकिस्तानी खिलाड़ी का नाम है. मोइन खान वनडे में बिना शतक जमाए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं. पाकिस्तान के पूर्व विकेट कीपर मोइन खान ने अपने करियर में 219 मैच खेले और 3266 पन बनाए.  इस दौरान उन्होंने कई अर्धशतक लगाए पर 1 भी शतक नहीं लगा पाए और उनका उच्चतम स्कोर 72 रनों का रहा.

हीथ स्ट्रीक
लिस्ट में चौथे पायदान पर जिम्बाब्वे के गेंदबाजी ऑलराउंडर हीथ स्ट्रीक का नाम है. उन्होंने अपने करियर के दौरान खेले 189 वनडे मैचों में  2943 रन बनाने का कारनामा किया है.  उन्होंने कई पचासे जड़े पर शतक नहीं लगा पाए और उनका सर्वोच्च स्कोर 79 रनों का रहा था.

रविंद्र जडेजा
लिस्ट में पांचवें और आखिरी पायदान पर रवींद्र जडेजा का नाम है. उन्होंने अपने करियर में 204 वनडे मैच खेले हैं.  इस दौरान जडेजा ने 32.89 के औसत से 2806 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है.  जडेजा ने भारतीय टीम के लिए कई मैच विनिंग पारियां खेली है. उन्होंने अपने करियर में ओवरऑल 13 अर्धशतक लगाए हैं पर वह वनडे क्रिकेट में 1 भी शतक नहीं लगा सके. इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 89 रनों का रहा है.

ये भी पढ़ें : IPL के 3 बदनसीब दिग्गज...,बल्ले से मचाई जमकर तबाही, मगर खिताब रह गया सपना

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

ravindra jadejaMisbah ul HaqWaseem Akram

Trending news

'जेल नाइट क्लब बन चुके हैं', सलाखों में मौज उड़ाते कैदियों के वीडियो पर गरमाई सियासत
bengaluru Jail Viral video
'जेल नाइट क्लब बन चुके हैं', सलाखों में मौज उड़ाते कैदियों के वीडियो पर गरमाई सियासत
2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 Kg IED... कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी
Jammu Kashmir
2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 Kg IED... कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी
NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा बंद
Amritpal Singh
NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा बंद
पुलिस के बाद आतंकी साजिश की जांच में NIA की एंट्री? एक क्लिक में पढ़ें क्राइम कुंडली
Terror
पुलिस के बाद आतंकी साजिश की जांच में NIA की एंट्री? एक क्लिक में पढ़ें क्राइम कुंडली
पाटोले का बड़ा आरोप- शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची, कैसे खुली पोल?
sharad pawar
पाटोले का बड़ा आरोप- शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची, कैसे खुली पोल?
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
Sir
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
PU
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
Former RBI governor Raghuram Rajan
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
Terrorist
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
NIT Slichar
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव