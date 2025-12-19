T20 World Cup इतिहास के 5 खूंखार बल्लेबाज, जिन्होंने कर दी रनों की बारिश...लिस्ट में 3 विदेशी खिलाड़ियों का जलवा

Most Run in T20 World Cup: टी20 विश्व कप 2026 का मंच तैयार है. अगले साल 7 फरवरी से क्रिकेट के इस महाकुंभ का आगाज होगा. पहली बार 2007 में टी20 वर्ल्ड कप खेला गया था, जिसे भारत ने जीता था. आखिरी बार 2024 में भी टीम इंडिया चैंपियन थी. इस टूर्नामेंट में 5 ऐसे खूंखार बल्लेबाज रहे, जिन्होंने रनों की बारिश की और गेंदबाजों में अपने नाम की दहशत भर दी. हालांकि अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप में इन 5 बल्लेबाजों में से सिर्फ एक नजर आएगा, क्योंकि 4 तो संन्यास ले चुके हैं.

टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने की लिस्ट में विराट कोहली सबसे आगे हैं. वो लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन हैं. फैन उन्हें खूब प्यार करते हैं, लेकिन इस बार इस दिग्गज का जलवा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो टी20 फॉर्मेट में साल 2024 में ही संन्यास ले चुके हैं. लिस्ट में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा का नाम है, वो भी अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप 2026 में नहीं दिखेंगे. कोहली के साथ ही उन्होंने संन्यास का ऐलान किया था.

टी20 विश्व कप इतिहास के टॉप रन स्कोरर (Most Run in T20 World Cup)

1. विराट कोहली- स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. उन्होंने 2012 से लेकर 2024 तक 35 मैच खेले, जिनमं 58.72 की औसत से 1292 रन बनाए हैं. उनके नाम 15 फिफ्टी भी दर्ज हैं.

2. रोहित शर्मा- भारत के पूर्व कप्तान रोहित ने 2007 से लेकर 2024 तक कुल 47 मैच खेले, जिनमें 34.85 की औसत से 1220 रन बनाए हैं. इसमें 12 फिफ्टी शामिल हैं. रोहित का हाई स्कोर 92 रन रहा है.

3. महेला जयवर्धने- श्रीलंका के इस स्टार बैटर ने 2007 से लेकर 2014 तक टी20 विश्व कप में कुल 31 मैच खेलकर 1016 रन बनाए थे, जिसमें 39.07 का औसत और 134.74 का स्ट्राइक रेट शामिल था. उन्होंने 1 शतक और 6 फिफ्टी लगाई थीं.

4. जोट बटलर- इंग्लैंड के इस तूफानी विकेटकीपर बैटर ने 2012 से लेकर 2024 तक कुल 35 मैच खएले और 42.20 की औसत से 1013 रन बनाए हैं. उनके बल्ले से 1 शतक और 5 फिफ्टी भी निकलीं.

5. डेविड वॉर्नर- ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर ने 41 मैचों में 984 रन बनाए हैं. उनके नाम 8 फिफ्टी रहीं. वॉर्नर ने 25.89 की औसत से यह रन जोड़े थे.

