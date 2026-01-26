T20I के पहले ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 3 बल्लेबाज, दुनिया का विस्फोटक बल्लेबाज है नंबर 1

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में जबरदस्त जीत हासिल कर 3-0 से सीरीज फतह कर लिया है. भारतीय खिलाड़ियों ने तीसरे मैच में कीवी खिलाड़ियों के पुरी तरह से बेबस कर दिया. लेकिन इस दौरान 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन ने अपने नाम पर एक गजब का रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है.
भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में जबरदस्त जीत हासिल कर 3-0 से सीरीज फतह कर लिया है. भारतीय खिलाड़ियों ने तीसरे मैच में कीवी खिलाड़ियों के पुरी तरह से बेबस कर दिया. टीम इंडिया की ओर से अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव की घातक बल्लेबाजी के सामने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने घुटने टेक दिया. अभिषेक इन दिनों अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में है और उनके अलावा कप्तान सूर्यकुमार यादव भी अब फॉर्म में आ चुके हैं.संजू सैमसन के जल्दी आउट होने के बाद किशन और अभिषेक के बीच छोटी सी साझेदारी पनपी, किशन ने संजू के आउट होने के बाद पहले ओवर में सबसे ज्यादा रन ठोककर अपना नाम रोहित और सहवाग की फेहरिस्त में जुड़वा लिया है.
ठोक दिए 16 रन
भारत के लिए सलामी बल्लेबाजी करने उतरे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा आए. संजू पहली ही गेंद पर बुरी तरह से क्लीन बोल्ड हो गए और फिर अभिषेक नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही खड़े रह गए और बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन. ईशान ने आते ही मैट हेनरी की गेंदों पर लंबे-लंबे शॉट लगाने चालू कर दिए, जैसे उन्हें कोई फर्क भी ना पड़ रहा हो कि कोई विकेट गिरा है और देखते ही देखते उन्होंने पहले ओवर में 16 रन ठोक दिए. इसी के साथ ईशान किशन ने अपना नाम एक स्पेशल रिकॉर्ड दर्ज करवा लिया. किशन अब टीम इंडिया के लिए पहले ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर आ चुके हैं.
सहवाग नंबर 1
भारत के लिए टी20 क्रिकेट खेलते हुए पहले ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के नाम पर है. वीरु ने भारत के लिए टी20 क्रिकेट के पहले ही ओवर में सबसे ज्यादा 18 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है. इस मामले में दूसरे पायदान पर भारत के पूर्व टी20 कप्तान रोहित शर्मा का नाम है. रोहित ने मुकाबले के पहले ओवर में 17 रन बनाने का काम किया है. ईशान की कल की पारी के बाद अब उनका भी नाम इस फेहरिस्त में जुड़ गया है. पहले ओवर में 16 रन जड़ने के साथ अब वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं.
जगह हो गई पक्की
ईशान किशन ने बीते कुछ पारियों में जिस तरीके का प्रदर्शन किया है.उससे एक चीज तो साफ हो गई है कि आगामी टी20 विश्व कप में उनकी जगह कोई नहीं छीन पाएगा. किशन ने दूसरे टी20 मुकाबले में 32 गेंदों में 76 रनों की शानदार पारी खेलकर वापसी की थी. साथ ही वह तीसरे मुकाबले में भी शानदार लय में नजर आ रहे थे. शॉट लगाते वक्त वह अपना कैच दे बैठे, लेकिन उन्होंने 1 चीज साफ कर दी कि वह विश्व कप में मौका मिलने पर तबाही मचा कर रख देंगे.
