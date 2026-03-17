IPL इतिहास के 10 दिग्गज, जिन्होंने 1 रन के लालच में खुद के पैर पर मारी कुल्हाड़ी, कौन हुआ सबसे ज्यादा बार Run Out?

Most run out in IPL History: आईपीएल के हर सीजन में चौके-छक्कों की बारिश होती है, लेकिन जब हालात मुश्किल हों और गेंदबाजों का दबदबा दिखे तो कभी-कभी 1 रन लेना भी मुश्किल दिखता है. यही वजह है कि इस लीग के इतिहास के कई धुरंधर बैटर 1 रन चुराने के चक्कर में कई बार रन आउट हो चुके हैं. आइए जानते हैं कि आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा बार रन आउट होने का 'अनचाहा' रिकॉर्ड किन खिलाड़ियों के नाम है.
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Most run out in IPL History: 2008 में शुरू हुआ आईपीएल अब अपने 19वें सीजन में एंट्री करने की दहलीज पर है. 28 मार्च से नए सीजन का आगाज होगा. इससे पहले हम आपके लिए उन 10 दिग्गजों के बारे में बता रहे हैं, जो इस लीग के इतिहास में एक रन चुराने के चक्कर में कई बार आउट हुए हैं. इनके नाम सबसे ज्यादा रन आउट होने का अनचाहा रिकॉर्ड है. खास बात यह है कि इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं, जिन्होंने एक रन लेने के चक्कर में कई बार खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी है.
इस लिस्ट में हैरान करने वाली बात यह है कि टॉप-5 में सिर्फ भारतीय दिग्गजों के नाम हैं. टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर और 'गब्बर' के नाम से मशहूर पूर्व ओपनर शिखर धवन इस मामले में नंबर-1 पर हैं. ये दोनों ही दिग्गज अपने आईपीएल करियर में 16-16 बार रन आउट होकर पवेलियन लौटे हैं. तीसरा नाम दिनेश कार्तिक, चौथा सुरेश रैना और पांचवां नाम अंबाती रायुडू का है. ये खिलाड़ी अपने दौर के जबरदस्त फील्डर और बैटर रहे, लेकिन रन आउट के अनचाहे रिकॉर्ड की लिस्ट में इनका नाम फैंस को हैरान कर रहा है.
इस लिस्ट में सिर्फ 2 विदेशी खिलाड़ियों के नाम हैं. पहला नाम आरसीबी के लिए सालों तक मैच विनर रहे एबी डिविलियर्स का है, जो अपने पूरे आईपीएल करियर में 14 बार रन आउट हुए थे, जबकि दूसरा नाम फाफ डु प्लेसिस का है, जो आरसीबी, दिल्ली और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके हैं. वो इस लीग में 12 दफा रन आउट हुए.
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