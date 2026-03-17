Advertisement
trendingNow13143480
Hindi Newsक्रिकेटIPL इतिहास के 10 दिग्गज, जिन्होंने 1 रन के लालच में खुद के पैर पर मारी कुल्हाड़ी, कौन हुआ सबसे ज्यादा बार Run Out?

IPL इतिहास के 10 दिग्गज, जिन्होंने 1 रन के लालच में खुद के पैर पर मारी कुल्हाड़ी, कौन हुआ सबसे ज्यादा बार Run Out?

Most run out in IPL History: आईपीएल के हर सीजन में चौके-छक्कों की बारिश होती है, लेकिन जब हालात मुश्किल हों और गेंदबाजों का दबदबा दिखे तो कभी-कभी 1 रन लेना भी मुश्किल दिखता है. यही वजह है कि इस लीग के इतिहास के कई धुरंधर बैटर 1 रन चुराने के चक्कर में कई बार रन आउट हो चुके हैं. आइए जानते हैं कि आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा बार रन आउट होने का 'अनचाहा' रिकॉर्ड किन खिलाड़ियों के नाम है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 17, 2026, 06:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रिडेट (X/ @IPL)
फोटो क्रिडेट (X/ @IPL)

Most run out in IPL History: 2008 में शुरू हुआ आईपीएल अब अपने 19वें सीजन में एंट्री करने की दहलीज पर है. 28 मार्च से नए सीजन का आगाज होगा. इससे पहले हम आपके लिए उन 10 दिग्गजों के बारे में बता रहे हैं, जो इस लीग के इतिहास में एक रन चुराने के चक्कर में कई बार आउट हुए हैं. इनके नाम सबसे ज्यादा रन आउट होने का अनचाहा रिकॉर्ड है. खास बात यह है कि इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं, जिन्होंने एक रन लेने के चक्कर में कई बार खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी है.

इस लिस्ट में हैरान करने वाली बात यह है कि टॉप-5 में सिर्फ भारतीय दिग्गजों के नाम हैं. टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर और 'गब्बर' के नाम से मशहूर पूर्व ओपनर शिखर धवन इस मामले में नंबर-1 पर हैं. ये दोनों ही दिग्गज अपने आईपीएल करियर में 16-16 बार रन आउट होकर पवेलियन लौटे हैं. तीसरा नाम दिनेश कार्तिक, चौथा सुरेश रैना और पांचवां नाम अंबाती रायुडू का है. ये खिलाड़ी अपने दौर के जबरदस्त फील्डर और बैटर रहे, लेकिन रन आउट के अनचाहे रिकॉर्ड की लिस्ट में इनका नाम फैंस को हैरान कर रहा है.

आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार रन आउट होने वाले 10 दिग्गज

  1. शिखर धवन- 16 बार
  2. गौतम गंभीर- 16 बार
  3. दिनेश कार्तिक- 15 बार
  4. सुरेश रैना- 15 बार
  5. अंबाती रायुडू- 15 बार
  6. एबी डिविलियर्स- 14 बार
  7. फाफ डु प्लेसिस- 12 बार
  8. मुरली विजय- 12 बार
  9. यूसुफ पठान- 11 बार
  10. रोहित शर्मा- 11 बार

लिस्ट में 2 विदेशी खिलाड़ी कौन?

इस लिस्ट में सिर्फ 2 विदेशी खिलाड़ियों के नाम हैं. पहला नाम आरसीबी के लिए सालों तक मैच विनर रहे एबी डिविलियर्स का है, जो अपने पूरे आईपीएल करियर में 14 बार रन आउट हुए थे, जबकि दूसरा नाम फाफ डु प्लेसिस का है, जो आरसीबी, दिल्ली और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके हैं. वो इस लीग में 12 दफा रन आउट हुए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: Virat Kohli ने चुनी RCB की ऑलटाइम प्लेइंग 11, जिगरी यार समेत इन 4 विदेशी दिग्गजों को बताया पहली पसंद

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

IPL

Trending news

बंगाल में IMD का रेड अलर्ट, 65 से 70 km की रफ्तार से चल रही हवा
West Bengal Weather Alert
बंगाल में IMD का रेड अलर्ट, 65 से 70 km की रफ्तार से चल रही हवा
RSS पर बैन सिफारिश वाली US रिपोर्ट पर भारत ने लगाई क्लास, अमेरिका को खूब सुनाया
DNA
RSS पर बैन सिफारिश वाली US रिपोर्ट पर भारत ने लगाई क्लास, अमेरिका को खूब सुनाया
6 साल में सिर्फ एक बहस में शिरकत... पूर्व CJI गोगोई राज्यसभा में खामोश क्यों रहे?
CJI Ranjan Gogoi
6 साल में सिर्फ एक बहस में शिरकत... पूर्व CJI गोगोई राज्यसभा में खामोश क्यों रहे?
युवाओं को नौकरी और करोड़ों का निवेश...4 साल पूरे होने पर पंजाब CM का रिपोर्ट कार्ड
Punjab news
युवाओं को नौकरी और करोड़ों का निवेश...4 साल पूरे होने पर पंजाब CM का रिपोर्ट कार्ड
मिडिल ईस्ट युद्ध का साइड इफेक्ट, LPG पर इतना 'पैनिक' क्या रोका जा सकता था?
LPG
मिडिल ईस्ट युद्ध का साइड इफेक्ट, LPG पर इतना 'पैनिक' क्या रोका जा सकता था?
ओडिशा में कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस के इस कदम से सियासी हलचल; 2 और MLA भी आए साथ
Rajya Sabha Elections 2026
ओडिशा में कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस के इस कदम से सियासी हलचल; 2 और MLA भी आए साथ
सोनम वांगचुक की रिहाई के बाद भी क्यों लद्दाख में हो रहा विरोध?
Ladakh Protest
सोनम वांगचुक की रिहाई के बाद भी क्यों लद्दाख में हो रहा विरोध?
भारत में पत्नी को किया कैद, इंसाफ के लिए HC पहुंचा बांग्लादेशी पति
Calcutta High Court
भारत में पत्नी को किया कैद, इंसाफ के लिए HC पहुंचा बांग्लादेशी पति
राज्यसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी, बिहार में सभी पांच सीटों पर NDA की जीत
Rajya Sabha Elections 2026
राज्यसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी, बिहार में सभी पांच सीटों पर NDA की जीत
'हिम्मत हो तो हमला करो...', ममता बनर्जी ने कोलकाता से भरी हुंकार, BJP को दी चुनौती
West Bengal elections 2026
'हिम्मत हो तो हमला करो...', ममता बनर्जी ने कोलकाता से भरी हुंकार, BJP को दी चुनौती