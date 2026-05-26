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Hindi Newsक्रिकेटIPL इतिहास में रनों की बारिश करने वाले टॉप 6 कप्तान...सालों से नंबर-1 बना हुआ ये धुरंधर

IPL इतिहास में रनों की बारिश करने वाले टॉप 6 कप्तान...सालों से नंबर-1 बना हुआ ये धुरंधर

Most Runs as Captain in IPL History: 2008 से लेकर अब तक आईपीएल में कई कप्तान आए और कई गुमनाम हो गए, लेकिन जिन दिग्गजों का नाम हमेशा याद रखा जाएगा, उनमें एमएस धोनी, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर और विराट कोहली जैसे धुरंधर शामिल हैं. यहां हमने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-6 कप्तानों की लिस्ट दी है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 26, 2026, 09:44 AM IST
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Most Runs as Captain in IPL History
Most Runs as Captain in IPL History

Most Runs as Captain in IPL History: आईपीएल का इतिहास 19 साल पुराना है. यह लीग इस बार अपने 19वें साल में है. इस लीग में कप्तानी का पैमाना अक्सर इस बात से आंका जाता है कि किस खिलाड़ी ने अपनी टीम को कितनी बार चैंपियन बनाया. इस मामले में एमएस धोनी और रोहित शर्मा का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और मुंबई इंडियंस (MI) को 5-5 बार चैंपियन बनाया, लेकिन जब बात रनों की बारिश करने की आती है, तो ये दोनों ही धुरंधर पीछे नजर आते हैं.

भले ही कोहली अपनी कप्तानी में एक भी ट्रॉफी नहीं जिता पाए, लेकिन उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए रनों की बारिश की है. बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बरसाने के मामले में विराट कोहली सबसे आगे हैं. किंग कोहली के आगे एमएस धोनी और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज भी पानी भरते नजर आते हैं. नीचे जानिए आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-6 कप्तानों के बारे में.

1. विराट कोहली (4994 रन)

विराट कोहली ने लंबे समय तक आरसीबी की कप्तानी संभाली, लेकिन वह खिताब नहीं जीत पाए. हालांकि, बतौर बल्लेबाज उनका बल्ला हमेशा आग उगलता रहा. विराट ने आईपीएल में कप्तान के तौर पर खेलते हुए 133 के स्ट्राइक रेट से कुल 4994 रन बनाए हैं. कप्तान के रूप में 5000 रनों के आंकड़े से महज 6 रन दूर खड़े कोहली का यह ऑल-टाइम रिकॉर्ड तोड़ पाना आने वाले समय में किसी भी नए कप्तान के लिए एवरेस्ट फतह करने जैसा होगा.

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2. एमएस धोनी (4753 रन)

चेन्नई सुपर किंग्स को 5 खिताब जिताने वाले 'थाला' यानी एमएस धोनी इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं. धोनी ने मिडिल और लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के बावजूद कप्तान के तौर पर 137 के शानदार स्ट्राइक रेट से कुल 4753 रन कूटे हैं, जो अपने आप में कमाल की बात है.

3. रोहित शर्मा (3986 रन)

मुंबई इंडियंस को अपनी कप्तानी में 5 बार आईपीएल का सरताज बनाने वाले रोहित शर्मा रनों के मामले में तीसरे स्थान पर आते हैं. रोहित ने एमआई की अगुवाई करते हुए 129 के स्ट्राइक रेट से कुल 3986 रन अपने नाम किए हैं. रोहित का बतौर कप्तान इम्पैक्ट सिर्फ उनके रनों से नहीं, बल्कि ट्रॉफी जिताने की उनकी काबिलियत से आंका जाता है.

नंबर-4 और 5 पर कौन?

गौतम गंभीर (3518 रन, 123 स्ट्राइक रेट) और डेविड वॉर्नर (3356 रन, 141 स्ट्राइक रेट) क्रमश: चौथे और पांचवें नंबर पर हैं और दोनों ने ही अपनी कप्तानी में टीमें जिताई हैं.

6. श्रेयस अय्यर की धमाकेदार एंट्री

इस लिस्ट में श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) नया नाम हैं. दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स जैसी टीमों की कप्तानी का अनुभव रखने वाले अय्यर ने बतौर कप्तान 3000 रनों का आंकड़ा छू लिया है. वह 142 के सबसे खतरनाक स्ट्राइक रेट के साथ 3096 रन बना चुके हैं.

ये भी पढ़ें: IPL 2026 में लगे रिकॉर्डतोड़ शतक: इन 13 सूरमाओं ने रचा इतिहास, नंबर-1 वाले ने अकेले ठोक दीं 2 सेंचुरी

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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