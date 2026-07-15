वनडे की 300 पारियों में सबसे ज्यादा रन... सचिन आगे या विराट? टॉप-5 बल्लेबाजों की पूरी लिस्ट

Most runs in 300 ODI innings: इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने 6 विकेट से एकतरफा जीत दर्ज कर सीरीज का विजयी आगाज किया. लेकिन इस मैच में सभी की नजरें जिस खिलाड़ी पर टिकी थीं, वह थे टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली. फैंस को उम्मीद थी कि छह महीने बाद वनडे फॉर्मेट में वापसी कर रहे कोहली के बल्ले से एक बड़ी पारी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा हो न सका.
रोहित शर्मा (11 रन) के जल्दी आउट होने के बाद विराट कोहली तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे. उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया और 1 चौके की मदद से 5 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर LBW आउट हो गए. सिर्फ 5 रनों की इस छोटी-सी पारी के दम पर भी किंग कोहली ने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का एक ऐतिहासिक महा-रिकॉर्ड तोड़ दिया. विराट कोहली अब वनडे की 300 पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं.
विराट कोहली के वनडे करियर का यह 312वां मैच और उनकी 300वीं वनडे पारी थी. अपनी 300वीं पारी पूरी करते ही कोहली वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पहली 300 पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में नंबर-1 पर पहुंच गए हैं. सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर की शुरुआती 300 पारियों में कुल 12,015 रन बनाए थे, जबकि विराट के नाम 14,802 रन हैं. उन्होंने सचिन को 2,787 रन के बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है.
टॉप-5 में तीन भारतीय दिग्गज
जब हम वनडे की पहली 300 पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की सूची देखते हैं, तो टॉप-3 में भारतीय दिग्गजों का कब्जा है. कोहली पहले, सचिन दूसरे और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली तीसरे स्थान पर हैं. इसके बाद रिकी पोंटिंग और जैक कैलिस का नाम आता है.