ऑस्ट्रिया के बल्लेबाज का गजब कारनामा, सूर्या और रिजवान जैसे दिग्गजों भी हैं कोसों पीछे

टी20 इंटरनेशनल में एक से बढ़कर एक रिकॉर्डधारी हुए हैं. कुछ ऐसे भी खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर पूरे क्रिकेट जगत में खूब नाम कमाया है. क्रिकेट के इस फॉर्मेट में बल्लेबाज जमकर रन बनाने के लिए जाने जाते हैं. अपनी दमदार पारियों की बदौलत से बड़ा-बड़ा रिकॉर्ड चुटकियों में ध्वस्त कर देते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं टी20 इंटरनेशनल के कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 3 खिलाड़ियों के बारे में. आपको शायद जानकर हैरानी होगी, लेकिन नंबर 1 पर एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने सूर्यकुमार और रिजवान जैसे खिलाड़ियों का भी पत्ता साफ कर दिया है.

करणबीर सिंह

लिस्ट में नंबर 1पर ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं. दरअसल, हम बात कर रहे हैं करणबीर सिंह के बारे में. उन्होंने सूर्यकुमार और मोहम्मद रिजवान को इस मामले में पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पोजिशन हासिल कर लिया है. उन्होंने साल 2025 में खेले 32 मैचों की 32 पारियों में 51.31 के शानदार औसत से 1488 रन बना डाले हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 173.50 का रहा है. उन्होंने 2 शतक और 13 अर्धशतक जड़ने का कारनामा किया है. साल 2025 कैलेंडर ईयर में वह नंबर 1 पर है.

मोहम्मद रिजवान

लिस्ट में दूसरे पायदान पर पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का नाम है. उन्होंने साल 2021 में खेले गए 29 मैचों की 26 पारियों में 73.59 की धमाकेदार औसत और 134.56 के स्ट्राइक रेट से 1326 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 12 अर्धशतक जड़े हैं.

सूर्यकुमार यादव

साल 2022 में सूर्यकुमार यादव ने ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया था. उन्होंने 31 मैचों की 31 पारियों में 46.78 की औसत और 187.90 की रिकॉर्डतोड़ स्ट्राइक रेट से 1164 रन बनाने का कारनामा किया था. वह इस मामले में तीसरे पायदान पर हैं. सूर्या ने 2 शतक और 9 अर्धशतक जड़ने का कारनामा किया था.

