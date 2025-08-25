सबसे बड़ा अजूबा: खूंखार बल्लेबाज ने एक ही टेस्ट में ठोक दिए 400 रन

Cricket Records: दुनिया में ऐसे 5 महान बल्लेबाज हैं, जिन्होंने एक ही टेस्ट मैच में 400 रन ठोकने का महारिकॉर्ड बनाया है. एक टेस्ट मैच में 400 रन बनाना कोई मजाक नहीं है. एक टेस्ट मैच में 400 रन बनाने के लिए बल्लेबाज को अपने टैलेंट, धैर्य और मानसिक मजबूती का प्रदर्शन करना होता है. उन्हें अपनी पारी को स्थिर और सुरक्षित तरीके से शुरू करना होता है, और फिर धीरे-धीरे रन बनाने की गति बढ़ानी होती है. एक टेस्ट मैच में 400 रन बनाना बड़ी उपलब्धि है, जो बल्लेबाज की क्षमता और प्रतिभा को दर्शाती है. आइए एक नजर डालते हैं दुनिया के उन 5 महान बल्लेबाजों पर जिन्होंने एक टेस्ट मैच में 400 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं.

1. ग्राहम गूच (इंग्लैंड) - 456 रन

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज ग्राहम गूच को वर्ल्ड क्रिकेट के महान बल्लेबाजों में गिना जाता है. ग्राहम गूच पूरी दुनिया में एक ऐसे बल्लेबाज हैं, जिनके नाम एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. ग्राहम गूच ने भारत के खिलाफ जुलाई 1990 में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए एक टेस्ट मैच में 456 रन बनाए थे. ग्राहम गूच ने भारत के खिलाफ इस टेस्ट मैच की पहली पारी में 333 रन और दूसरी पारी में 123 रन बनाए थे.

2. शुभमन गिल (भारत) - 430 रन

भारत के स्टार बल्लेबाज और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल का नाम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है. शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट (जुलाई 2025) में कुल 430 रन बनाए. शुभमन गिल एक ही टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एशिया के पहले और दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं. शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट की पहली पारी में 269 रन बनाए थे. शुभमन गिल ने इसके अलावा दूसरी पारी में भी 161 रन ठोक दिए. कुल मिलाकर शुभमन गिल ने एक ही टेस्ट मैच में 430 रन बना दिए हैं.

3. मार्क टेलर (ऑस्ट्रेलिया) - 426 रन

एक ही टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की एलीट लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मार्क टेलर तीसरे नंबर पर आते हैं. मार्क टेलर ने पाकिस्तान के खिलाफ अक्टूबर 1998 में पेशावर के मैदान पर खेले गए एक टेस्ट मैच में 426 रन बनाए थे. मार्क टेलर ने पाकिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच की पहली पारी में नाबाद 334 रन और दूसरी पारी में 92 रन बनाए थे.

4. कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 424 रन

एक ही टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा चौथे नंबर पर आते हैं. बांग्लादेश के खिलाफ फरवरी 2014 में कुमार संगकारा ने चटगांव में खेले गए एक टेस्ट मैच में 424 रन बनाए थे. कुमार संगकारा ने बांग्लादेश के खिलाफ इस टेस्ट मैच की पहली पारी में 319 रन और दूसरी पारी में 105 रन बनाए थे.

5. ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज) - 400 रन

ब्रायन लारा के नाम किसी टेस्ट मैच की एक पारी में 400 रन जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने 12 अप्रैल 2004 को इंग्लैंड के खिलाफ एंटीगा टेस्ट मैच की पहली पारी में नाबाद 400 रन बनाए थे. 21 साल से दुनिया का कोई भी बल्लेबाज इस महारिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है. ब्रायन लारा ने इंग्लैंड के खिलाफ उस टेस्ट मैच में 582 गेंदों पर 43 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 400 रन ठोके थे. ब्रायन लारा की इस आतंकित करने वाली पारी के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए थे. टेस्ट क्रिकेट में ब्रायन लारा की यह पारी किसी भी बल्लेबाज के द्वारा सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. 21 साल से यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अमर है.