Advertisement
trendingNow13096459
Hindi Newsक्रिकेटबतौर कप्तान टी20 इतिहास की सबसे बड़ी पारी, तूफानी बल्लेबाजी से ढाया था मेजबान पर कहर

बतौर कप्तान टी20 इतिहास की सबसे बड़ी पारी, तूफानी बल्लेबाजी से ढाया था मेजबान पर कहर

टी20 फॉर्मेट क्रिकेट जगत में आज के समय में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फॉर्मेट बन चुका है. लोगों के पास समय का अभाव होने की वजह से भी वह इसे देखना पसंद करते हैं. 3 से 3.30 घंटे में पूरा नतीजा और क्रिकेट का मसाला इससे बेहतर क्या ही होगा.ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में, जिसने आज के 8 साल पहले अपने बल्ले से तबाही मचा कर रख दी थी.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 03, 2026, 01:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaron Finch
Aaron Finch

टी20  फॉर्मेट क्रिकेट जगत में आज के समय में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फॉर्मेट बन चुका है. लोगों के पास समय का अभाव होने की वजह से भी वह इसे देखना पसंद करते हैं. 3 से 3.30 घंटे में पूरा नतीजा और क्रिकेट का मसाला इससे बेहतर क्या ही होगा. क्रिकेट जगत में एक से बढ़कर एक कई सारे दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं. जिन्होंने समय-समय पर अपनी धमाकेदार पारियों की बदौलत धाक जमाने का काम किया है. टी20 विश्व कप की शुरुआत होने में अब बस 4 दिनों का समय रह गया है. सभी टीमें अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं. टी20 क्रिकेट में कई बार कप्तानों ने अकेले दम पर टीम को मैच जिताने का काम किया है. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में, जिसने आज के 8 साल पहले अपने बल्ले से तबाही मचा कर रख दी थी. उस खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रन ना सिर्फ कप्तान के तौर पर बल्कि बतौर खिलाड़ी भी टी20 क्रिकेट सर्वोच्च स्कोर है. जिसके आसपास भी आजतक कोई नहीं पहुंच सका है. 

टी20 इतिहास की सबसे बड़ी पारी
दरअसल, हम बात कर रहे हैं बतौर कप्तान टी20 इंटरनेशनल की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड के बारे में. जो कि एरोन फिंच के नाम पर है. फिंच ने साल 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में ऐसी पारी खेली थी, जो कि हमेशा के लिए इतिहास बुक में दर्ज हो गई. जहां टी20 क्रिकेट की एक पारी में टीम का स्कोर इतना होता है. ऐसे में एरोन फिंच ने अकेले ही जिम्बाब्वे के गेंदबाजों का धागा खोलते हुए 172 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर इतिहास रच डाला.

फिंच की ऐतिहासिक पारी

Add Zee News as a Preferred Source

फिंच ने अपने करियर की ऐतिहासिक पारी खेलते हुए मात्र 76 गेंदों का सामना करते हुए 16 चौके और 10 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 172 रनों की धमाकेदार पारी खेल डाली. इस पारी के दौरान उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 226.89 का रहा था.  फिंच की इस पारी से जिम्बाब्वे के गेंदबाज पूरी तरह से दहल उठे थे. उनकी ताबड़तोड़ हिटिंग के सामने जिंबाब्वे के गेंदबाज रहम की भीख मांग रहे थे.

फिंच का टी20 करियर 

फिंच ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत साल 2011 में की थी. उन्होंने अपने करियर के दौरान ओवरऑल 103 मैचों की 102 पारियों में 142.90 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से ओवरऑल 3120 रन बनाने का रिकॉर्ड स्थापित किया है. फिंच ने अपने टी20 करियर में 2 शतक और 19 पचासे जड़े हैं. इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 172 रनों का रहा था. जो कि पूरे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा रन है.

ये भी पढ़ेंटी20 इंटरनेशनल के टॉप 5 स्कोरर... रोहित-विराट से भी कोसों आगे निकले बाबर आजम, देखें पूरी लिस्ट

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Aaron Finch 171

Trending news

उड़ान से ठीक पहले BJP नेता पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में आई खराबी, टला बड़ा हादसा
Pankaja Munde
उड़ान से ठीक पहले BJP नेता पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में आई खराबी, टला बड़ा हादसा
पुणे जमीन घोटाला: क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट, पार्थ पवार का नहीं है नाम
parth pawar
पुणे जमीन घोटाला: क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट, पार्थ पवार का नहीं है नाम
TMC का होने वाला है अंत, बंगाल में बनेगी BJP की सरकार; भाजपा ने ममता पर साधा निशाना
bengal elections
TMC का होने वाला है अंत, बंगाल में बनेगी BJP की सरकार; भाजपा ने ममता पर साधा निशाना
ट्रेड डील की PM मोदी ने बताई अहमियत, रिजिजू बोले- 39 देशों के साथ FTA बड़ी उपलब्धि
India-US trade deal
ट्रेड डील की PM मोदी ने बताई अहमियत, रिजिजू बोले- 39 देशों के साथ FTA बड़ी उपलब्धि
Opinion: ‘बाबा’ तो फारसी का शब्द है: कपड़े-भाषा के बाद अब लफ्जों का भी धर्म तय होगा?
Kotdwar
Opinion: ‘बाबा’ तो फारसी का शब्द है: कपड़े-भाषा के बाद अब लफ्जों का भी धर्म तय होगा?
राजधानी में हाई-वोल्टेज ड्रामा, दिल्ली पुलिस की गाड़ी जांच रही ममता की पुलिस
mamata banerjee news
राजधानी में हाई-वोल्टेज ड्रामा, दिल्ली पुलिस की गाड़ी जांच रही ममता की पुलिस
भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सियासी तूफान! कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांगे पूरे कागजात
India-US trade deal
भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सियासी तूफान! कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांगे पूरे कागजात
I-PAC रेड मामले में ED की याचिका पर 'सुप्रीम' टली, अब 10 फरवरी को होगी सुनवाई
I-PAC Raid Controversy
I-PAC रेड मामले में ED की याचिका पर 'सुप्रीम' टली, अब 10 फरवरी को होगी सुनवाई
मैतेई विधायक ही नहीं कूकी भी दिल्ली डटे, मणिपुर में भाजपा सरकार के लिए बस 3 विकल्प
manipur news
मैतेई विधायक ही नहीं कूकी भी दिल्ली डटे, मणिपुर में भाजपा सरकार के लिए बस 3 विकल्प
एनडीए संसदीय दल की बैठक आज, 2026 से लेकर 2047 तक का तय हो जाएगा भारत का भविष्य!
Parliament budget session
एनडीए संसदीय दल की बैठक आज, 2026 से लेकर 2047 तक का तय हो जाएगा भारत का भविष्य!