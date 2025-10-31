Advertisement
500 रन... 400 रन, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-5 खूंखार और बेरहम बल्लेबाज

Cricket Records: टेस्ट क्रिकेट में दुनिया का कोई भी बल्लेबाज एक पारी में 500 रनों का रिकॉर्ड नहीं छू पाया है. हालांकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक पारी में 501 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है. आज हम बात करने जा रहे हैं उन टॉप-5 बल्लेबाजों की जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड बनाया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 31, 2025, 05:58 AM IST
Cricket Records: टेस्ट क्रिकेट में दुनिया का कोई भी बल्लेबाज एक पारी में 500 रनों का रिकॉर्ड नहीं छू पाया है. हालांकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक पारी में 501 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है. आज हम बात करने जा रहे हैं उन टॉप-5 बल्लेबाजों की जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड बनाया है. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कई बल्लेबाजों ने 400 से ज्यादा रनों की पारी खेली है, जिसमें ब्रायन लारा का नाबाद 501 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर भी शामिल है. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 400 से ज्यादा रनों की पारी खेलने के लिए एक बल्लेबाज को अपने टैलेंट, धैर्य और मानसिक दृढ़ता का प्रदर्शन करना होता है. उन्हें अपनी पारी को स्थिर और सुरक्षित तरीके से शुरू करना होता है, और फिर धीरे-धीरे रन बनाने की गति बढ़ानी होती है. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 400 से ज्यादा रनों की पारी खेलना एक बड़ी उपलब्धि है, जो बल्लेबाज की क्षमता और प्रतिभा को दर्शाती है. आइए एक नजर डालते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों पर- 

1. ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज)

वेस्टइंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा को वर्ल्ड क्रिकेट के महान बल्लेबाजों में गिना जाता है. ब्रायन लारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले बल्लेबाज हैं. ब्रायन लारा के नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 501 रनों की नाबाद पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. ब्रायन लारा ने जून 1994 में डरहम के खिलाफ बर्मिंघम के मैदान पर नाबाद 501 रनों की वर्ल्ड रिकॉर्ड पारी खेली थी. वॉरविकशायर के लिए खेलते हुए इस मैच में ब्रायन लारा ने 62 चौके और 10 छक्के लगाए थे.

fallback

2. हनीफ मोहम्मद (पाकिस्तान)

पाकिस्तान के महान बल्लेबाज हनीफ मोहम्मद ने जनवरी 1959 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहावलपुर टीम के खिलाफ 499 रनों की पारी खेली थी. महज 1 रन के अंतर से हनीफ मोहम्मद 500 रनों का रिकॉर्ड बनाने से चूक गए थे. कराची के लिए खेलते हुए इस मैच में हनीफ मोहम्मद ने 64 चौके लगाए थे. 

fallback

3. डॉन ब्रैडमैन (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन ने जनवरी 1930 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्वींसलैंड टीम के खिलाफ नाबाद 452 रनों की पारी खेली थी. न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलते हुए इस मैच में डॉन ब्रैडमैन ने 49 चौके लगाए थे. डॉन ब्रैडमैन ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी.

fallback

4. भाऊसाहेब बाबासाहेब निंबलकर (भारत)

भारत के महान बल्लेबाज भाऊसाहेब बाबासाहेब निंबलकर ने दिसंबर 1948 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काठियावाड़ टीम के खिलाफ नाबाद 443 रनों की पारी खेली थी. महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए इस मैच में भाऊसाहेब बाबासाहेब निंबलकर ने 49 चौके और 1 छक्का लगाया था. भाऊसाहेब बाबासाहेब निंबलकर ने पुणे में ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी. भाऊसाहेब बाबासाहेब निंबलकर ने अपनी पारी के दौरान 494 मिनट तक बैटिंग की थी.

fallback

5. बिल पोंसफोर्ड (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज बिल पोंसफोर्ड ने दिसंबर 1927 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्वींसलैंड टीम के खिलाफ 437 रनों की पारी खेली थी. विक्टोरिया के लिए खेलते हुए इस मैच में बिल पोंसफोर्ड ने 42 चौके लगाए थे. बिल पोंसफोर्ड ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी.

fallback

