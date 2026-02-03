टी20 इंटरनेशनल के टॉप 5 स्कोरर...रोहित-विराट से भी कोसों आगे निकले बाबर आजम, देखें पूरी लिस्ट

टी20 फॉर्मेट लोगों का सबसे पसंदीदा फॉर्मेट बन चुका है. महज 3 से 3.30 घंटे चलने वाले लिमिटेड ओवर्स के इस फॉर्मेट को फैंस खूब पसंद करते हैं. भारतीय टीम की मौजूदा समय में क्रिकेट जगत में पूरी धाक है और टीम इंडिया विश्व की नंबर 1 टीम भी है. टी20 क्रिकेट में एक से बड़े रिकॉर्डधारी हुए हैं. जो आए दिन एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड स्थापित करते रहते हैं. क्रिकेट जगत में टी20 क्रिकेट आज की डेट में सबसे पसंदीदा बन चुका है. टी20 विश्व कप की शुरुआत होने में अब बस 4 दिनों का समय रह गया है. सभी टीमें अपनी-अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई हैं. कई देश आपस में वार्म अप मैच खेलना भी शुरू कर चुके हैं. हाल ही में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली, जिसे 4-1 से अपने नाम किया. वहीं, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई टी20 सीरीज को कंगारुओं ने 3-0 से अपने नाम किया है.

बाबर आजम

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम के नाम पर है. बाबर न हाल ही में रोहित शर्मा और विराट कोहली को इस मामले में पीछे छोड़ दिया था. बता दें कि बाबर ने अपने करियर में ओवरऑल खेले 139 मैचों की 132 पारियों में 128.90 के बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट से 4505 रन बनाने का कारनामा कर डाला था. वह 4500 से ज्यादा रन बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं. बाबर ने अपने करियर में ओवरऑल 3 शतक और 39 अर्धशतक ठोके हैं. उन्होंने सबसे ज्यादा पचासा जड़ने के मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ने का काम किया था.

रोहित शर्मा

टी20 इंटरनेशनल में क्रिकेट जगत में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा का नाम है. रोहित ने अपने करियर के दौरान खेले 159 मैचों की 151 पारियों में ओवरऑल 140.98 के बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट से 4231 रन बनाने का कारनामा किया है. इस दौरान रोहित ने 5 शतक और 32 अर्धशतक ठोकने का रिकॉर्ड कायम किया है. बता दें कि रोहित टी20I में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में आज भी नंबर 1 पर हैं.

विराट कोहली

सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर विराट कोहली का नाम है. कोहली ने अपने करियर में ओवरऑल खेले 125 मैचों की 117 पारियों में 137.89 के बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट से 4188 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है. वह भारत के दूसरे और क्रिकेट जगत में तीसरे हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं. कोहली ने अपने टी20 करियर के दौरान 1 शतक और 38 पचासा लगाने का रिकॉर्ड बनाया था. जिसे हाल ही में बाबर आजम ने तोड़ दिया.

जोस बटलर

सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में चौथे पायदान पर इंग्लैंड के इकलौते खिलाड़ी जोस बटलर का नाम है. बटलर ने अपने अभी तक के करियर में खेले 146 मैचों की 134 पारियों में 148.90 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट से 3925 रन बनाने का कारनामा किया है. वह अभी भी खेल रहे हैं. ऐसे में वह अभी कई खिलाड़ियों को इस मामले में पीछे छोड़ सकते हैं.

पॉल रॉबर्ट स्टर्लिंग

लिस्ट में पांचवां नाम आपको हैरान कर सकता है और यह नाम है पॉल रॉबर्ट स्टर्लिंग का. बता दें कि उन्होंने अपने करियर के दौरान अभी तक खेले 161 मैचों की 158 पारियों में 134.78 के बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट से 3888 रन बनाने का रिकॉर्ड स्थापित किया है. वह ऐसा करने वाले आयरलैंड क्रिकेट इतिहास के इकलौते बल्लेबाज हैं.

