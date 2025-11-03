गेंदबाजों पर कहर बनकर बरसीं ये 5 स्टार बल्लेबाज, नंबर एक वाली बैटर ने ठोके 571 रन, मंधाना किस नंबर पर?

Most Runs in Women’s World Cup 2025: महिला वनडे विश्व कप 2025 में जिन 5 खिलाड़ियों ने बल्ले से तबाही मचाई, उनमें चैंपियन बनी टीम इंडिया की 2 स्टार बैटर शामिल हैं. मंधाना दूसरे जबकि प्रतिका रावल ने चौथी पोजीशन पर जगह पक्की की है. आइए जानते हैं टॉप पर कौन सी खिलाड़ी है...
Most Runs in Women’s World Cup 2025: महिला वनडे विश्व कप 2025 में टीम इंडिया चैंपियन रही. पहली बार उसने खिताब जीता. इससे पहले 2005 और 2017 में वो फाइनल में चूक गई थी. इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था. आखिर में साउथ अफ्रीका और भारत फाइनल में जगह बनाने में सफल रही थीं. इस सीजन 5 खिलाड़ियों ने बल्ले से तबाही मचाई और पूरे सीजन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटीं. सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप 5 खिलाड़ियों में भारत की 2, साउथ अफ्रीका की एक, ऑस्ट्रेलिया की दो प्लेयर शामिल हैं. खास बात ये है कि नंबर एक पर मौजूद स्टार खिलाड़ी की टीम फाइनल में हारी है.
महिला वनडे विश्व कप 2025 में जिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन बनाए वो कोई और नहीं बल्कि साउथ अफ्रीकी कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट हैं, जिन्होंने 9 मैचों में 3 फिफ्टी, 2 शतक और 71.37 के औसत से कुल 571 रन बनाए.भारत की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना इस वर्ल्ड कप की सेकेंड टॉप स्कोरर रहीं. उन्होंने 9 मैच में 434 रन बनाए.
स्मृति मंधाना ने इस विश्व कप में एक खास रिकॉर्ड भी बनाया. वो विमेंस वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बनी हैं. उनके बल्ले से 9 मैचों में 434 रन निकले. इससे पहले यह रिकॉर्ड मिताली राज के नाम था, जिन्होंने 2017 वर्ल्ड कप में 409 रन बनाए थे. लेकिन अब मंधाना नंबर एक पर काबिज हो चुकी हैं. फाइनल में मंधाना ने 45 रनों की पारी खेली थी.
टीम इंडिया तीसरी बार फाइनल में थी. 2005 और 2017 में उसे हार मिली थी. फाइनल में वो खिताब जीतने से चूक गई थी, लेकिन इस बार इतिहास रच दिया. अफ्रीका को मात देकर भारतीय विमेंस ने अपने क्रिकेट करियर की पहली ICC ट्रॉफी जीत ली. ये टीम साल 2020 के टी-20 वर्ल्ड कप में रनर-अप रही थी.
वनडे विश्व कप 2025 में टीम इंडिया ने कमाल का प्रदर्शन किया. उसने फाइनल को मिलाकर 9 मैच जीते. लीग स्टेज में सफर आसान नहीं था, क्योंकि टीम ने लगातार 3 मैच गंवा दिए थे, लेकिन फिर उसने मजबूत वापसी की और सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को मात देकर फाइनल में एंट्री मारी और खिताब जीत लिया. भारत को 4 में जीत और 4 में हार मिली, एक मैच बेनतीजा रहा.
