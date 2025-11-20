सिर्फ 84 रन... और इतिहास रच देंगे ऋषभ पंत, रिकॉर्ड बुक में दर्ज होगा नाम, गिल को पीछे छोड़ इस मामले में बन जाएंगे सफल भारतीय

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला शनिवार 22 नवंबर को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. गर्दन में समस्या की वजह से टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल का इस मैच में खेलना तय नहीं है. शुभमन गिल अगर दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो जाते हैं, तो ऐसे में ऋषभ पंत के पास उनकी गैरमौजूदगी में इतिहास रचने का सुनहरा मौका होगा. ऋषभ पंत के पास भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवाने का बढ़िया चांस होगा.

84 रन बनाते ही इतिहास रच देंगे ऋषभ पंत

ऋषभ पंत अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में 84 रन और बना लेते हैं तो वह शुभमन गिल को पीछे छोड़ते हुए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. ऋषभ पंत ने भारत की तरफ से अभी तक ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में 39 टेस्ट मैच खेले हैं. ऋषभ पंत ने इस दौरान 69 पारियों में 42.46 की औसत से 2760 रन बनाए हैं. ऋषभ पंत ने इस दौरान 6 शतक और 16 अर्धशतक ठोके हैं. ऋषभ पंत का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 146 रन रहा है.

गिल को पीछे छोड़ इस मामले में बन जाएंगे सफल भारतीय

वहीं, शुभमन गिल की बात करें तो उन्होंने भारत की तरफ से अभी तक ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में 40 टेस्ट मैचों की 73 पारियों में 43.07 की औसत से 2843 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने इस दौरान एक दोहरे शतक समेत 10 शतक और 8 अर्धशतक ठोके हैं. शुभमन गिल का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 269 रन रहा है. ऋषभ पंत अगर 84 रन और बना लेते हैं तो वह शुभमन गिल को पीछे छोड़ते हुए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सफल भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय

1. शुभमन गिल - 40 मैचों में 2843 रन

2. ऋषभ पंत - 39 मैचों में 2760 रन

3. रोहित शर्मा - 40 मैचों में 2716 रन

4. विराट कोहली - 46 मैचों में 2617 रन

5. रवींद्र जडेजा - 47 मैचों में 2550 रन

टेस्ट क्रिकेट में 'अनोखा शतक' लगाने के करीब ऋषभ पंत

ऋषभ पंत अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के दौरान 8 छक्के जड़ देते हैं तो वह टेस्ट क्रिकेट में छक्कों का अनोखा शतक बना देंगे. ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 छक्के पूरे कर लेंगे. ऋषभ पंत ऐसा करते ही टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के केवल चौथे बल्लेबाज बन जाएंगे. इससे पहले एडम गिलक्रिस्ट, बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैक्कुलम ही टेस्ट क्रिकेट में 100 या उससे ज्यादा छक्के लगाने में कामयाब रहे हैं. ऋषभ पंत के नाम फिलहाल 48 टेस्ट मैचों की 84 पारियों में 92 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. बेन स्टोक्स के नाम फिलहाल 115 टेस्ट मैचों की 206 पारियों में सबसे ज्यादा 136 छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. इसके बाद इस लिस्ट में न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैक्कुलम का नाम आता है. ब्रेंडन मैक्कुलम ने टेस्ट क्रिकेट में 107 छक्के ठोके थे. वहीं, ऑस्ट्रेलिया के महान विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के उड़ाए थे.