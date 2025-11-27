Most Runs In IND vs SA ODI: वो 5 सूरमा, जिन्होंने भारत-अफ्रीका के बीच हुए वनडे मैचों में बल्ले से उड़ाया गर्दा, तीसरे नंबर पर हैं विराट कोहली

Most Runs In IND vs SA ODI: 30 नवंबर से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आगज होने जा रहा है. इस सीरीज से पहले यहां उन 5 सूरमाओं के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने भारत-अफ्रीका के बीच हुए वनडे सीरीज में रनों की बारिश की. इस लिस्ट में विराट कोहली नंबर 3 पर हैं, जो इस बार भी जलवा दिखाते नजर आएंगे.
Most Runs In IND vs SA ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज खत्म हो गई है. मेहमान टीम ने भारत को उसी के घर में 2-0 से क्लीन स्वीप किया है. अब टीम वनडे सीरीज में इस हार का बदला लेना चाहेगी. 30 नवंबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा जलवा दिखाएंगे. चोट के चलते शुभमन गिल बाहर हैं, इसलिए केएल राहुल को कमान मिली है.
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली वनडे सीरीज हमेशा से रोमांच, कड़ी टक्कर और धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है. दोनों टीमों के बीच कई दिग्गजों ने ऐसे कारनामे किए हैं, जिनकी मिसाल आज भी दी जाती है. खासतौर पर रन बनाने की बात हो तो कई खिलाड़ियों ने इन मुकाबलों को अपने बल्ले से सजाया है. इस सीरीज से पहले उन 5 सूरमाओं के बारे में जान लेना चाहिए, जिन्होंने भारत-साउथ अफ्रीका के बीच हुए वनडे मैचों में सबसे ज्यादा रन बटोरे हैं.
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 57 वनडे पारियों में कुल 2001 रन किए हैं, सचिन ने 35.73 की औसत से 5 शतक और 8 अर्धशतक के दम पर यह रन जोड़े. सचिन ने हमेशा ही इस टीम के गेंदबाजों को निशाने पर लिए रखा और कई बार टीम इंडिया को मुश्किल से निकाले. वनडे में 18,426 रन और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 34,357 रन का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम ही दर्ज है.
दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक जैक्स कैलिस भारत के खिलाफ वनडे में रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर आते हैं. कैलिस ने 37 मैचों की 34 पारियों में 61.40 की कमाल की औसत से 1535 रन बनाए. इस दौरान उनके बैट से 2 शतक और 11 अर्धशतक निकले. इस दिग्गज को बड़ी पारियां खेलने और विकेट चटकाने के लिए पहचाना जाता है. वो दुनिया के सबसे महान ऑलराउंडर कहलताते हैं.
टीम इंडिया की रन मशीन कहलाने वाले विराट कोहली इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं. कोहली ने अफ्रीका के मजबूत तेज गेंदबाजों के बीच 31 मैचों की 29 पारियों में 65.39 औसत के साथ 1504 रन ठोके. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में 5 शतक और 8 अर्धशतक लगाए हैं. बड़े मैचों में विराट का प्रदर्शन हमेशा शानदार रहा है और यह आंकड़े उसी का सबूत हैं. अब कोहली इन आंकड़ों को और बेहतर करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे.
साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज और भारत के पूर्व कोच इस लिस्ट में गैरी कर्स्टन चौथे स्थान पर हैं. कर्स्टन ने 26 वनडे मैचों में 62.59 की अद्भुत औसत से 1377 रन बनाए हैं. उनके बल्ले से 4 शतक और 9 फिफ्टी निकलीं. टीम इंडिया के खिलाफ वनडे में उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 133 रन रहा, जिसे आज भी बेहतरीन पारियों में गिना जाता है.
‘मिस्टर 360’ डिग्री के नाम से फेमस एबी डी विलियर्स पांचवें नंबर पर मौजूद हैं. दाएं हाथ के इस विकेटकीपर बैटर ने 32 मैचों में 48.46 की औसत और 111.13 की तेज स्ट्राइक रेट से 1357 रन ठोके. भारत के खिलाफ उनके नाम 6 शतक और 5 अर्धशतक दर्ज हैं. चाहे तेज गति से रन बनाने हों या टीम को संकट से उबारना, यह दिग्गज हमेशा ही मैच बदलने वाला प्लेयर रहा है.
पहला वनडे मैच- 30 नवंबर, जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम, रांची
दूसरा वनडे मैच- 3 दिसंबर, रायपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम
तीसरा वनडे मैच- 6 दिसंबर, एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापट्टनम
विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (कप्तान एवं विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, नीतीश कुमार रेड्डी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा.
