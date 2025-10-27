Advertisement
खतरे में विराट कोहली का 'प्रचंड' रिकॉर्ड... हाथ धोकर पीछे पड़ा ये खूंखार बल्लेबाज, गेंदबाजों की बेरहमी से करता है कुटाई

Most Runs in India vs Australia T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के बाद अब टी20 मुकाबलों की बारी है. 5 मैचों की टी20 सीरीज 29 अक्टूबर को कैनबरा में शुरू होने वाली है. ऑस्ट्रेलिया ने वनडे में 2-1 से जीत हासिल की थी. अब टीम इंडिया की नजर टी20 में उससे बदला लेने पर होगी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 27, 2025, 12:22 PM IST
Most Runs in India vs Australia T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के बाद अब टी20 मुकाबलों की बारी है. 5 मैचों की टी20 सीरीज 29 अक्टूबर को कैनबरा में शुरू होने वाली है. ऑस्ट्रेलिया ने वनडे में 2-1 से जीत हासिल की थी. अब टीम इंडिया की नजर टी20 में उससे बदला लेने पर होगी. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम एशिया कप के बाद एक और बड़ी जीत के लिए उतरेगी. पूर्व कप्तान विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उनकी चर्चा हमेशा होती रहती है. ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में शानदार अर्धशतक लगाने वाले कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड खतरे में है.

कोहली का गजब रिकॉर्ड

कोहली के नाम भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. विराट ने कंगारू टीम के खिलाफ 23 मैच खेले हैं. इस दौरान 22 पारियों में उन्होंने 794 बनाए हैं. इस दौरान कोहली का औसत 49.62 और स्ट्राइक रेट 142.54 का रहा है. विराट ने कंगारुओं के खिलाफ 8 अर्धशतक लगाए हैं. उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 90 रन है. विराट का यह रिकॉर्ड अब खतरे में हैं. उनके पीछे कोई और नहीं, बल्कि आईपीएल में उनके साथी ग्लेन मैक्सवेल पड़े हुए हैं.

ये भी पढ़ें: 8 खिलाड़ी OUT, बुमराह IN... टी20 में पूरी तरह बदल जाएगी टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसी होगी प्लेइंग-11!

विराट से कितने रन पीछे मैक्सवेल

मैक्सवेल भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर हैं. कोहली के बाद उन्होंने सर्वाधिक रन बनाए हैं. मैक्सवेल ने 22 मैचों की 21 पारियों में 574 रन बनाए हैं. उन्होंने 31.88 की औसत से रन बटोरे हैं. ऑस्ट्रेलिया के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने 2 शतक और 2 अर्धशतक टीम इंडिया के खिलाफ जड़े हैं. उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 113 रन है. वह कोहली की बराबरी से 220 रन पीछे है. मैक्सवेल को सीरीज के आखिरी तीन मैचों के लिए चुना गया है. अगर वह अंतिम 3 मैचों में 221 रन बना लेते हैं तो विराट से आगे निकल जाएंगे.

ये भी पढ़ें: IND vs AUS: टी20 टीम में भारत के सबसे बड़े दुश्मन की एंट्री, करता है कातिलाना बैटिंग, फील्डर बन जाते हैं दर्शक

चोट के कारण थे बाहर

मैक्सवेल कलाई की फ्रैक्चर से पूरी तरह उबरकर सितंबर 2024 के बाद पहली बार प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं. इस साल की शुरुआत में वनडे मैचों से संन्यास लेने वाले वर्ल्ड कप विजेता मैक्सवेल सीरीज के अंतिम तीन मैचों में खेलेंगे. वह 29 को कैनबरा और 31 को मेलबर्न में नहीं उतरेंगे. उसके बाद 2 नवंबर को होबार्ट में उनकी वापसी होगी. फिर आखिरी दो टी20 मैच गोल्ड कोस्ट (6 नवंबर) और ब्रिस्बेन (8 नवंबर) को खेले जाएंगे.

