खतरे में सचिन तेंदुलकर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, पहले वनडे में 59 रन बनाते ही इतिहास रच देंगे विराट कोहली

भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली लगभग 6 महीने बाद टीम इंडिया के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हुए नजर आएंगे. विराट कोहली जून में भारत में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज में नहीं खेल पाए थे. IPL 2026 के फाइनल के दौरान लगी हैमस्ट्रिंग चोट से उबरने के बाद विराट कोहली अपना पहला कॉम्पिटिटिव मैच खेलेंगे. विराट कोहली जब इंग्लैंड के खिलाफ कल बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे, तो वह वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.
भारत बनाम इंग्लैंड के बीच वनडे इंटरनेशनल मैचों के इतिहास में विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वालों बल्लेबाजों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर से आगे निकल सकते हैं. विराट कोहली को ऐसा करने के लिए केवल 59 और रनों की जरूरत है. भारत बनाम इंग्लैंड के बीच ODI मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर अभी 37 मैचों में 1455 रनों के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जिसमें उनका औसत 44.09 है और उन्होंने दो शतक और 10 अर्धशतक भी लगाए हैं.
सचिन तेंदुलकर से विराट कोहली ज्यादा पीछे नहीं हैं. विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ अभी तक 38 पारियों में 1,397 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 41.08 है और उन्होंने तीन शतक और 10 अर्धशतक लगाए हैं. भारत बनाम इंग्लैंड के बीच वनडे इंटरनेशनल मैचों के इतिहास में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड भारत के महान कप्तान एमएस धोनी के नाम पर दर्ज हैं. एमएस धोनी ने 44 पारियों में 1,546 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 10 अर्धशतक शामिल हैं. इस फॉर्मेट में इंग्लैंड के खिलाफ उनका औसत 46.84 है.
विराट कोहली ने इंग्लैंड की धरती पर इंग्लैंड के खिलाफ 16 ODI पारियों में 581 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 38.73 है और उन्होंने एक शतक और चार अर्धशतक लगाए हैं. लेकिन, इंग्लैंड में विराट कोहली का कुल वनडे रिकॉर्ड (चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप सहित) बहुत शानदार है. विराट कोहली ने 33 ODI पारियों में 51.88 की औसत से 1,349 रन बनाए हैं. इंग्लैंड की जमीन पर विराट कोहली ने एक शतक के अलावा 12 वनडे अर्धशतक भी लगाए हैं.
विराट कोहली ने पिछली बार बर्मिंघम के मैदान पर 2019 वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, जिसमें उन्होंने 26 रन बनाए थे. उसी टूर्नामेंट में विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ भी 66 रन बनाए थे. ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में, विराट कोहली ने इसी मैदान पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ क्रमशः नाबाद 81 और नाबाद 96 रन बनाए थे.भारतीय टीम की चाहत यही होगी कि विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ अपने 'विराट' रिकॉर्ड को इस वनडे सीरीज में भी बरकरार रखने में सफल रहें. वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 14 जुलाई को खेला जाना है, जबकि दूसरा वनडे 16 और तीसरा वनडे मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाना है.