Most Runs in Test: कितने दिनों में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे जो रूट? अब सिर्फ 1984 रन पीछे

Most Runs in Test: कितने दिनों में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे जो रूट? अब सिर्फ 1984 रन पीछे

Most Runs in Test Cricket: भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड खतरे में है. वह टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. 2013 से अब तक उनका यह रिकॉर्ड कायम है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह जल्द ही टूट जाएगा. इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी जो रूट तेजी से उनके करीब पहुंच रहे हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 05, 2026, 04:33 PM IST
ऑस्ट्रेलिया में 2 शतक से सनसनी

सिडनी में शानदार शतक लगाकर रूट ने सचिन के रिकॉर्ड के और करीब पहुंच गए हैं. ऑस्ट्रेलिया के पिछले दौरों पर एक भी शतक न बनाने वाले रूट ने अब एक ही एशेज सीरीज में दो शतक लगा दिए हैं. पहली बार टेस्ट क्रिकेट में रूट ने अपने और तेंदुलकर के बीच का अंतर 2000 रन से कम कर दिया है. पांचवें टेस्ट में आने से पहले रूट के 162 टेस्ट मैचों में 13777 रन थे और वह तेंदुलकर से 2144 रन पीछे थे. हालांकि, एशेज के आखिरी टेस्ट की पहली पारी में उनके 160 रनों ने उनके और तेंदुलकर के बीच का अंतर घटाकर 1984 रन कर दिया है.

क्या रूट ऐसा कर पाएंगे?

रूट को तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सबसे अच्छा खिलाड़ी माना जाता है और पिछले कुछ सालों में उनकी शानदार फॉर्म ने उन्हें ऐसा करने का पसंदीदा बना दिया है. वह छह दिन पहले 35 साल के हुए हैं. ऐसा लगता है कि उनके पास कम से कम कुछ साल और बचे हैं. 2021 से रूट के साल-दर-साल रिकॉर्ड को देखें तो इस दाएं हाथ के बल्लेबाज का हर साल औसत 45 से ज्यादा रहा है. इस दौरान उन्होंने एक साल में सबसे ज्यादा रन 2021 में बनाए थे, जब उन्होंने 29 पारियों में 61 के औसत से 1708 रन बनाए थे. वह 2024 में भी शानदार फॉर्म में थे. उन्होंने 31 पारियों में 1556 रन बनाए थे.

ये भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया का पहला मुस्लिम क्रिकेटर... कभी फिलिस्तीन का समर्थन तो कभी पिच से नाराज, ये हैं ख्वाजा के 5 बड़े विवाद

2021 से रूट के हर साल रन

2021: 29 पारियों में 1708 रन
2022: 27 पारियों में 1098 रन
2023: 14 पारियों में 787 रन
2024: 31 पारियों में 1556 रन
2025: 18 पारियों में 805 रन
2026: 1 पारी में 160 रन

ये भी पढ़ें: शॉकिंग: दिग्गज क्रिकेटर ने अचानक किया संन्यास का ऐलान, 87 टेस्ट में ठोके हैं 6206 रन और 16 शतक

रूट को सचिन से आगे निकलने में कितना समय लग सकता है?

रूट ने अपने पिछले 2000 टेस्ट रन 22 मैचों में बनाए हैं. इस हिसाब से वह अगले 22 टेस्ट में तेंदुलकर को पीछे छोड़ सकते हैं. रूट का मौजूदा टेस्ट औसत 51.23 है. अगर वह इसी औसत से खेलते रहे, तो वह अगली 39 पारियों में तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे. जनवरी 2021 से उनका औसत (56.09) और भी बेहतर है. अगर वह इस औसत को बनाए रखते हैं, तो रूट 35 और पारियों में तेंदुलकर को पीछे छोड़ सकते हैं. यह अनुमान तब लगाया गया है जब रूट हर पारी में आउट होते हैं. जब कोई खिलाड़ी नॉट आउट रहता है तो औसत बढ़ जाता है.

