टी20 क्रिकेट में इतिहास रचने के करीब डेविड वॉर्नर, टूट जाएगा शोएब मलिक का ये महारिकॉर्ड
टी20 क्रिकेट में इतिहास रचने के करीब डेविड वॉर्नर, टूट जाएगा शोएब मलिक का ये महारिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर डेविड वॉर्नर टी20 क्रिकेट में इतिहास रचने के करीब हैं. डेविड वॉर्नर टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान के बल्लेबाज शोएब मलिक का एक महारिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर हैं. डेविड वॉर्नर इन दिनों इंग्लैंड में जारी 'द हंड्रेड लीग' में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे हैं. 'द हंड्रेड मेंस लीग 2025' में डेविड वॉर्नर लंदन स्पिरिट टीम के लिए 3 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने कुल 150 रन बनाए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 13, 2025, 07:24 AM IST
टी20 क्रिकेट में इतिहास रचने के करीब डेविड वॉर्नर, टूट जाएगा शोएब मलिक का ये महारिकॉर्ड

डेविड वॉर्नर ने इस दौरान के 9, नाबाद 70 और 71 रन के स्कोर बनाए हैं.

टी20 क्रिकेट में इतिहास रचने के करीब डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर 'द हंड्रेड मेंस लीग 2025' में 14 अगस्त को अपने अगले मैच में 27 रन और बना लेते हैं तो वह टी20 क्रिकेट में इतिहास रच देंगे. डेविड वॉर्नर इसी के साथ ही पाकिस्तान के बल्लेबाज शोएब मलिक का रिकॉर्ड तोड़ते हुए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में चौथे नंबर पर आ जाएंगे. फिलहाल डेविड वॉर्नर के नाम टी20 क्रिकेट में 13545 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. पाकिस्तान के बल्लेबाज शोएब मलिक ने 557 टी20 मैचों में 13571 रन बनाए हैं. डेविड वॉर्नर ने अब तक 419 टी20 मैचों में 36.80 की औसत से 13545 रन बनाए हैं, जिसमें 8 शतक और 113 अर्धशतक शामिल हैं.

टी20 क्रिकेट में किसके नाम सबसे ज्यादा रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड?

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम पर दर्ज है. क्रिस गेल ने 463 टी20 मैचों में 36.22 की औसत से 14562 रन बनाए हैं, जिसमें 22 शतक और 88 अर्धशतक शामिल हैं. क्रिस गेल के बाद उनके हमवतन ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड दूसरे नंबर पर काबिज हैं. कीरोन पोलार्ड ने 707 टी20 मैचों में 31.48 की औसत से 13854 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 63 अर्धशतक शामिल हैं. कीरोन पोलार्ड ने टी20 क्रिकेट में 332 विकेट भी झटके हैं.

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

1. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 463 मैचों में 14562 रन

2. कीरोन पोलार्ड (वेस्टइंडीज) - 707 मैचों में 13854 रन

3. एलेक्स हेल्स (इंग्लैंड) - 503 मैचों में 13814 रन

4. शोएब मलिक (पाकिस्तान) - 557 मैचों में 13571 रन

5. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 419 मैचों में 13545 रन

6. विराट कोहली (भारत) - 414 मैचों में 13543 रन

About the Author
author img
तरुण वर्मा

तरुण वर्मा मौजूदा समय में Zee News Hindi Digital की पिच पर खबरों के चौके-छक्के लगा रहे हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. त...और पढ़ें

David Warner

