Most Six In T20s: दुनिया के वो 8 विस्फोटक बल्लेबाज , जिन्होंने Rohit Sharma से ज्यादा छक्के लगाए, इनके आसपास भी नहीं हैं 'हिटमैन'

Most Six In T20s: टी20 क्रिकेट को बल्लेबाजों का गेम कहा जाता है. 20 ओवरों वाले इस फॉर्मेट में बैटर पहली बॉलर से चौके-छक्के लगाते हैं और गेंदबाज की खूब पिटाई होती है. जब बात छक्कों की आती है तो जो नाम सबसे पहले आता है वो भारत के हिटमैन यानी रोहित शर्मा का है, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि दुनिया में ऐसे कई विस्फोटक बल्लेबाज हुए हैं, जिन्होंने रोहित से भी ज्यादा गेंदों को स्टेडियम के बाहर पहुंचाया है. अगर पूरी दुनिया में टी20 क्रिकेट के सिक्स हिटर्स को निकालें तो रोहित उनके आसपास भी नहीं दिखते. रोहित इस लिस्ट में 9वें नंबर पर हैं. उनके आगे जो 8 बल्लेबाज हैं, उनकी पूरी लिस्ट हम लेकर आए हैं.

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दिग्गजों की लिस्ट (Most Six In T20s)

1. क्रिस गेल (CH Gayle)

यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल के नाम इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 1056 छक्कों का रिकॉर्ड है. वो एक विस्फोटक ओफनर रहे, जिन्होंने वेस्टइंडीज का प्रतिनिधित्व किया और दुनिया भर की टी20 लीग में अपनी पावर हिटिंग के दम पर उन्होंने 463 मैचों में 14562 रन ठोके हैं.

2. कायरन पोलार्ड (KA Pollard)

टी20 इतिहास के सबसे खतरनाक फिनिशरों में शामिल पोलार्ड के नाम 720 मैचों में 14237 रन और 333 विकेट दर्ज हैं. वह अब तक 885 छक्के लगा चुके हैं, जब भी ये खिलाड़ी मैदान पर होता है तो उसे रोकना बेहद मुश्किल रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

3. आंद्रे रसेल (AD Russell)

फील्ड पर आते ही गेंदबाजों को डराने वाले रसेल ने 574 मैचों में 9449 रन बनाए और 769 छक्के जड़े हैं. आईपीएल में यह स्टार केकेआर के लिए खेलता है. आईपीएल 2026 में भी उनका जलवा दिखेगा.

4. निकोलस पूरन (N Pooran)

वेस्टइंडीज के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज पूरन ने 424 मैचों में 9952 रन बनाए हैं और जल्द ही 10,000 टी20 रन पूरे करेंगे. उनके बल्ले से अब तक 685 छक्के निकल चुके हैं. ये खिलाड़ी मैदान पर उतरकर विरोधी टीमों के होश उड़ा देता है. पूरन के पास सिक्स मारने की क्षमता कमाल की है.

5. एलेक्स हेल्स (AD Hales)

इंग्लैंड के धाकड़ ओपनर रहे एलेक्स हेल्स ने 516 मुकाबलों में 14200 रन बनाए और 584 छक्के लगाए हैं. पावरप्ले में तेज रन बटोरने के लिए उनकी पहचान दुनिया भर की लीगों में मशहूर है. ये खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुका है और अब सिर्फ टी20 लीग खेलता है.

6. जोस बटलर (JC Buttler)

इंग्लैंड के सुपर स्ट्राइकर और पूर्व कप्तान जोस बटलर ने 473 टी20 मैचों में 13507 रन बनाए और 582 छक्के ठोके हैं. बड़े मैचों में उनकी अटैकिंग बल्लेबाजी किसी भी गेंदबाज की दिशा बदल देती है. आईपीएल में यह स्टार सालों से जलवा दिखाता आ रहा है.

7. कॉलिन मुनरो (C Munro)

न्यूज़ीलैंड के लेफ्ट हैंड पावर हिटर मुनरो ने 454 मैचों में 11639 रन बनाए और 574 छक्के मारे हैं।.टी20 इंटरनेशनल में तीन शतक लगाने वाले वह दुनिया के चुनिंदा बल्लेबाजों में शामिल हैं. ये खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ चुका है और अब सिर्फ टी20 लीग में नजर आता है.

8. ग्लेन मैक्सवेल (GJ Maxwell)

ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने 486 मैचों से 10846 रन जुटाए और 565 छक्के लगाए हैं. उनके पास इनोवेटिव शॉट्स की भरमार रहती है. ये खिलाड़ी आईपीएल भी खेलता है. जब भी मैक्सवेल क्रीज पर होते हैं तो विरोधी टीम के होश उड़े रहते हैं.

9. रोहित शर्मा (RG Sharma)

इस लिस्ट में रोहित शर्मा 9वें नंबर पर हैं. हिटमैन के नाम से मशहूर इस दिग्गज ने टी20 में 463 मैचों में 12248 रन बनाए और 547 छक्के जड़े हैं. रोहित दुनिया के सबसे स्टाइलिश स्ट्रोकप्लेयरों में गिने जाने वाले रोहित के नाम कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड हैं.

ये भी पढ़ें: 1651 छक्के, 24189 रन, मुंबई की टीम ने चल दी बड़ी चाल, एक साथ बुलाए 2 विस्फोटक बल्लेबाज, गेंदबाज मांगते हैं रहम की भीख!