एशेज के इतिहास के 3 बड़े हिटर, इन खिलाड़ियों ने ठोके हैं सबसे ज्यादा छक्के, ये दिग्गज है नंबर 1

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 21 नवंबर से सबसे बड़ी जंग की शुरुआत हो रही है. इस ऐतिहासिक महाजंग का पहला मैच पर्थ क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. हम आपको बताने वाले हैं एशेज के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ियों के बारे में.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 10, 2025, 06:59 PM IST
Ashes 2025/26
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 21 नवंबर से सबसे बड़ी जंग की शुरुआत हो रही है. इस ऐतिहासिक महाजंग का पहला मैच पर्थ क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा.  एशेज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित सीरीज में से एक मानी गई है. एशेज की शुरुआत से पहले बस एक नाम की चर्चा है और वह नाम है जो रूट. आज हम आपको बताने वाले हैं एशेज के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ियों के बारे में. इस लिस्ट में 3 में से 2 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं. चलिए जानते हैं पूरा मामला...

बेन स्टोक्स
एशेज के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का कारनामा इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने किया है. इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 टेस्ट मैचों में 39 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड कायम किया है. अगामी सीरीज में वह और बेहतर प्रदर्शन कर इस रिकॉर्ड में और छक्के जोड़ सकते हैं. अगर वह 11 और छक्के लगा देते हैं, तो वह एशेज में सबसे ज्यादा 50 छक्के जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे.

केविन पीटरसन 

लिस्ट में दूसरे नंबर पर 1 और इंग्लैंड के खिलाड़ी का नाम है. पीटरसन ने अपने करियर के दौरान 27 मैच खेले और 24 छक्के लगाए. वह इस मामले में भले ही तीसरे पायदान पर हैं. पर उनका यह रिकॉर्ड कोई भी बल्लेबाज तोड़ सकता है. पीटरसन ने अपने करियर का आखिरी मैच साल 2014 में खेला था.

स्टीव स्मिथ

लिस्ट में तीसरे और आखिरी पायदान पर ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी स्टीव स्मिथ का नाम है. स्टीव स्मिथ ने अपने करियर में अभी तक खेले 37 मुकाबले में 21 छक्के जड़ने का कारनामा किया है.  वह 21 तारीख से शुरू होने वाली एशेज सीरीज में 4 छक्के लगाते ही दूसरे सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे और केविन पीटरसन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Ben StokesKevin pitersonsteave smith

