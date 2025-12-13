Most sixes in 2025: ना अभिषेक शर्मा, ना कोई दूसरा बड़ा नाम… इन 5 अनजान खिलाड़ियों ने ठोके सबसे ज्यादा छक्के, लिस्ट देखकर हर कोई हैरान

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटMost sixes in 2025: ना अभिषेक शर्मा, ना कोई दूसरा बड़ा नाम… इन 5 अनजान खिलाड़ियों ने ठोके सबसे ज्यादा छक्के, लिस्ट देखकर हर कोई हैरान

Most sixes in 2025 across all three formats: जब हम 2025 में तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की लिस्ट देखते हैं, तो इसमें उन देशों के खिलाड़ियों का जलवा है, जिन्हें शायद फैंस जानते भी नहीं हैं. जी हां, 2025 में जिन खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं, उनमें सिर्फ डेवाल्ड ब्रेविस एक जाना-पहचाना नाम हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 13, 2025, 12:15 PM IST
Most sixes in 2025
Most sixes in 2025 across all three formats: साल 2025 खत्म होने वाला है. साल का आखिरी महीना चल रहा है और 17 दिन बाद ये साल भी एक याद बनकर रह जाएगा. क्रिकेट की दुनिया में इस साल तीनों फॉर्मेट में छक्कों की बात करें, तो टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट ने सभी को हैरान कर दिया है. ऐसा इसलिए क्योंकि टॉप 5 में बड़े क्रिकेट देशों के सितारों के बजाय उन खिलाड़ियों का दबदबा दिखा है, जिनके नाम फैंस के लिए नए हैं. इस साल सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सिक्स लगाने वालों में ऑस्ट्रिया और बहरीन जैसे देशों के बल्लेबाजों का जलवा रहा है. इन देशों के खिलाड़ियों ने तूफानी बल्लेबाजी करके रिकॉर्ड बुक हिला दी है.

2025 में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज कौन? (Most sixes in 2025 across all three formats)

1. करणबीर सिंह- ऑस्ट्रिया से आने वाले इस बल्लेबाज ने 2025 में छक्कों की बारिश की. उनके नाम सबसे ज्यादा 122 छक्के दर्ज हैं. इस साल इस बैटर ने 32 मैच खेले और 1488 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 13 फिफ्टी शामिल हैं.

2. फियाज अहमद- बहरीन टीम के लिए खेलने वाले फियाज अहमद ने 2025 में कमाल की बैटिंग की है. उन्होंने 39 मैचों में 1241 रन किए. औसत 51.70 रहा और बल्ले से कुल 69 छक्के निकले. खास बात ये रही कि इस साल उन्होंने 1 शतक और 7 फिफ्टी जमाई हैं.

3. डेवाल्ड ब्रेविस- ‘बेबी एबी’ के नाम से मशहूर इस युवा विस्फोटक बल्लेबाज ने इस साल छक्कों की बारिश की है. वह 28 मैचों में 63 छक्कों के साथ 799 रन बना चुके हैं, जिनमें 4 फिफ्टी और 1 शतक शामिल है. इन दिनों यह खिलाड़ी भारत के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज में अफ्रीकी टीम का हिस्सा है.

4. बिलाल जलमई- ऑस्ट्रिया टीम के बल्लेबाज बिलाल जलमई ने भी इस साल कमाल की बैटिंग की है. वह 2025 में अब तक 36 मैचों में 1008 रन बना चुके हैं. उन्होंने 9 अर्धशतक भी बनाए हैं. हाई स्कोर नाबाद 79 रन रहा. इस खिलाड़ी ने 57 सिक्स भी मारे हैं.

5. आसिफ अली- बहरीन के लिए खेलने वाले आसिफ अली ने भी अपनी धाक दिखाई. उन्होंने इस पूरे साल अपनी पावर हिटिंग से सबका ध्यान खींचा. कुल 31 मैचों में 1 शतक और 7 फिफ्टी के दम पर 954 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 56 छक्के भी निकले हैं.

