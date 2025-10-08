एक मैच में 46 छक्के... ODI में तूफानी बैटिंग, इस असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड से क्रिकेट जगत में आया भूचाल!

वनडे क्रिकेट में कई ऐसे रिकॉर्ड हैं, जिनका टूटना नामुमकिन जैसा लगता है. आज हम एक ऐसे ही कीर्तिमान के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे तोड़ना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर है. यह रिकॉर्ड वनडे मैच में बना.
वनडे में सबसे ज्यादा दोहरे शतक हों या इस फॉर्मेट में 264 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो. वनडे इंटरेनशनल में ऐसे कई रिकॉर्ड हैं, जिनका टूटना नामुमकिन जैसा ही लगता है. आज हम आपको एक ऐसे ही कीर्तिमान के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे तोड़ना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर है. यह रिकॉर्ड वनडे मैच में बना. दरअसल, हम जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वो 2019 में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच हुए वनडे मुकाबले के दौरान छक्कों के रूप में बना.
एक ODI मैच में 46 छक्कों का तूफान
2019 में इंग्लैंड की टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर थी, जहां वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला ऐतिहासिक साबित हुआ. दरअसल, इस मैच में कुल 46 छक्के लगे, जो किसी भी वनडे मैच में सबसे ज्यादा छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. इसके अलावा कभी भी किसी वनडे मुकाबले में 40 छक्कों की संख्या भी नहीं छुई गई है. दूसरा सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड 2013 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बेंगलुरु में खेले गए वनडे मैच में बना, जहां 38 छक्के लगे.
वनडे मैच में सबसे ज्यादा छक्के
वेस्टइंडीज vs इंग्लैंड - 46
भारत vs ऑस्ट्रेलिया - 38
भारत vs इंग्लैंड - 34
इंग्लैंड vs अफगानिस्तान - 33
भारत vs न्यूजीलैंड - 32
मॉर्गन, बटलर के बाद गेल की आंधी
इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी. चार नंबर पर आए कप्तान इयोन मॉर्गन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक जमाया. मॉर्गन ने 88 गेंदों में 103 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 6 छक्के शामिल रहे. मॉर्गन का बखूबी साथ जोस बटलर ने निभाया, जिन्होंने 150 रन की तूफानी पारी खेली. बटलर ने 77 गेंदों की पारी में 13 चौके और 12 छक्के उड़ाए. उन्होंने 194 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की. जवाब में विंडीज ओपनर क्रिस गेल ने धुआंधार बैटिंग दिखाई और 162 रन की आतिशी पारी खेल डाली. हालांकि, उनकी यह पारी विंडीज को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हुई. गेल ने 97 गेंदों का सामना किया, जिसमें 14 छक्के और 11 चौके जमाए. इन तीन बल्लेबाजों के दम पर वनडे मैच में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड स्थापित हुआ.