Chris Gayle का 'अमर' रिकॉर्ड खतरे में! 14 साल पुराना साम्राज्य खत्म करने पर तुले वैभव सूर्यवंशी, चाहिए हैं सिर्फ इतने छक्के

Most Sixes in a Single IPL Season: आईपीएल के इतिहास में जब भी छक्कों की बात होती है, तो 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल का नाम सबसे ऊपर आता है. उन्होंने इस लीग में 142 मैच खेलकर 357 छक्के लगाए हैं, जो किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए छक्कों का महारिकॉर्ड है. गेल ने आईपीएल के एक सीजन में भी सबसे ज्यादा छक्कों का कीर्तिमान अपने नाम किया हुआ है. उन्होंने साल 2012 में RCB के लिए खेलते हुए 59 छक्के लगाए थे.

क्रिस गेल का यह रिकॉर्ड पिछले 14 सालों से कोई नहीं तोड़ पाया है, लेकिन IPL 2026 में 15 साल के वैभव इसे ब्रेक कर सकते हैं. वैभव जिस रफ्तार से गेंद को बाउंड्री के पार भेज रहे हैं, उससे गेल की बादशाहत अब खतरे में नजर आ रही है.

IPL 2026 का अभी आधा सफर बीता है और वैभव सूर्यवंशी ने 37 छक्के ठोक दिए हैं. अभी राजस्थान को 8 मैच और खेलने हैं. अगर टीम प्लेऑफ में जाती है, तो मैचों की संख्या और बढ़ेगी. अगर वैभव इसी अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखते हैं, तो वे न केवल क्रिस गेल का 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, बल्कि IPL इतिहास के पहले खिलाड़ी बन सकते हैं, जो एक सीजन में 60 से ज्यादा छक्के जड़ें.

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एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले सूरमा

59 छक्के: क्रिस गेल (RCB, 2012) 52 छक्के: आंद्रे रसेल (KKR, 2019) 51 छक्के: क्रिस गेल (RCB, 2013) 45 छक्के: जोस बटलर (RR, 2022) 44 छक्के: क्रिस गेल (RCB, 2011) 37 छक्के: वैभव सूर्यवंशी (IPL 2026 - सीजन जारी है)

IPL 2026 में वैभव ने क्या किया?

वैभव सूर्यवंशी ने 19वें सीजन में अब तक 9 मैच खेलकर 44.44 की औसत और 238.10 के स्ट्राइक रेट से कुल 400 रन बना दिए हैं.उनके बल्ले से 34 चौके और 37 छक्के निकले हैं.

अभिषेक का रिकॉर्ड टूटना तय

फिलहाल एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने 2024 में 42 छक्के लगाए थे. वैभव को यह रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अब सिर्फ 6 छक्कों की दरकार है. जिस तरह की फॉर्म में वे हैं, यह रिकॉर्ड अगले एक-दो मैचों में ही ध्वस्त हो सकता है.

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