T20I में 14.2 ओवर में चेज हुआ 244 रन का टारगेट, लगे 41 छक्के और 39 चौके, ये असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा

41 छक्के किसी एक T20I मैच में लगे सबसे ज्यादा छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. T20 इंटरनेशनल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी टीम ने महज 14.2 ओवर में ही 244 रन का पहाड़ जैसा टारगेट भी चेज कर लिया है. यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है.
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T20 इंटरनेशनल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी टीम ने महज 14.2 ओवर में ही 244 रन का पहाड़ जैसा टारगेट भी चेज कर लिया है. यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है. 14.2 ओवर में 244 रन का लक्ष्य हासिल करना कोई मजाक नहीं, लेकिन वास्तव में क्रिकेट के मैदान पर ऐसा चमत्कार हो चुका है. बता दें कि यह T20 इंटरनेशनल मैच इतिहास में दर्ज हो गया. एक खूंखार बल्लेबाज ने ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेली, जिससे पूरी दुनिया के होश उड़ गए.
बुल्गारिया और जिब्राल्टर के बीच खेला गया यह T20 इंटरनेशनल मैच इतिहास में दर्ज हो गया. बुल्गारिया और जिब्राल्टर के बीच इस T20I मैच में कुल मिलाकर 41 छक्के और 39 चौके लगे. 41 छक्के किसी एक T20I मैच में लगे सबसे ज्यादा छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है. बता दें कि बुल्गारिया के खिलाफ 11 जुलाई 2025 को इस ऐतिहासिक T20 इंटरनेशनल मैच में जिब्राल्टर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 243 रन का स्कोर बोर्ड पर टांग दिया.
जिब्राल्टर के लिए ओपनर फिलिप राइक्स ने सिर्फ 33 गेंदों पर 73 रनों की पारी खेली. फिलिप राइक्स ने 221.21 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 4 चौके और 8 छक्के लगाए. जिब्राल्टर के लिए फिलिप राइक्स के अलावा कप्तान इयान लैटिन ने 28 गेंदों पर 51 रनों की नाबाद पारी खेली. इयान लैटिन ने 182.14 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए. वहीं, लुई ब्रूस ने सिर्फ 13 गेंदों पर 24 रन कूट दिए. लुई ब्रूस ने अपनी पारी में 2 चौके और 2 छक्के लगाए. जिब्राल्टर की पारी में कुल 20 चौके और 18 छक्के लगे. जिब्राल्टर के बल्लेबाजों के सामने बुल्गारिया के गेंदबाज त्राहि-त्राहि करते नजर आए.
जिब्राल्टर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 243 रन का स्कोर बोर्ड पर टांग दिया और जीत के लिए बुल्गारिया को 20 ओवर में 244 रन का असंभव टारगेट चेज करना था. किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 244 रन का माउंट एवरेस्ट जैसा टारगेट बहुत आसानी से 14.2 ओवर में ही चेज हो जाएगा. अचानक कुछ ऐसा हो गया, जिसने वर्ल्ड क्रिकेट के होश उड़ाकर रख दिए. बुल्गारिया का एक बल्लेबाज जिब्राल्टर के गेंदबाजों पर मिसाइल की तरह बरसा.
जिब्राल्टर के 244 रनों के लक्ष्य के जवाब में बुल्गारिया ने 14.2 ओवर में 4 विकेट खोकर 244 रन ठोक डाले और 34 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली. T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में यह पहला मौका था, जब किसी टीम ने महज 14.2 ओवर में ही 244 रन का पहाड़ जैसा टारगेट भी चेज कर लिया और जीत हासिल की. इतने कम ओवरों में इतना विशाल टारगेट पहले कभी चेज नहीं हुआ. बुल्गारिया के विकेटकीपर बल्लेबाज मनन बशीर जिब्राल्टर के गेंदबाजों पर मिसाइल बनकर बरसे.
बुल्गारिया के 25 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज मनन बशीर ने 21 गेंदों पर 70 रन ठोक दिए. मनन बशीर ने 333.33 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 3 चौके और 9 छक्के लगाए. मनन बशीर के अलावा ईसा जारू ने सिर्फ 24 गेंदों पर 69 रनों की पारी खेली. ईसा जारू ने 287.50 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 9 चौके और 5 छक्के लगाए. बुल्गारिया की पारी में कुल 19 चौके और 23 छक्के लगे.
बुल्गारिया की पारी के 16वें ओवर में जब ईसा जारू क्रीज पर अच्छी तरह जमे हुए थे और मनन बशीर उनके जोड़ीदार थे, तब जिब्राल्टर के कप्तान इयान लैटिन बॉलिंग अटैक पर कबीर मीरपुरी को लाए. कप्तान इयान लैटिन का यह कदम उल्टा पड़ गया. बुल्गारिया के विकेटकीपर बल्लेबाज मनन बशीर ने इस ओवर में जिब्राल्टर के ऑफ स्पिनर कबीर मीरपुरी को लगातार छह गेंदों पर छह छक्के जड़ दिए.