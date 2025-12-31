टेस्ट को बनाया टी 20... 1 पारी में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले तूफानी खिलाड़ी, लिस्ट में भारतीय धुरंधर भी

Advertisement
क्रिकेट के तीन फॉर्मेटों में सबसे मुश्किल टेस्ट क्रिकेट माना गया है. टेस्ट क्रिकेट में धैर्य से बने रहना और पिच पर टिके रहना दर्शाता है आप किस स्तर के खिलाड़ी हैं. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कई सारे कीर्तिमान बनते रहते हैं. हम बात कर रहे उन प्लेयर्स के बारे में जिन्होंने 1 टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का कारनामा किया है. इन 3 खिलाड़ियों ने टेस्ट को भी टी20 के अंदाज में खेला है और लिस्ट में 1 भारतीय खिलाड़ी भी शामिल है.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 31, 2025, 08:54 AM IST
वसीम अकरम
लिस्ट में नंबर 1 पर पाकिस्तान क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से एक वसीम अकरम का नाम है. अकरम ने साल 1996 में ये कारनामा करते हुए दुनिया को हैरान कर दिया था.उन्होंने 363 गेंदों का सामना करते हुए 22 चौके और 12 छक्कों की बदौलत 257 रन बना डाले. खास बात ये है कि अकरम ने तब के समय में 1 टेस्ट मैच की पारी में 12 छक्के लगाए, जो कि आज भी विश्व रिकॉर्ड है और कोई खिलाड़ी नहीं तोड़ पाया.

यशस्वी जायसवाल
इस फेहरिस्त में नंबर 2 पर भारत के विस्फोटक युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का नाम काबिज है. जायसवाल ने साल 2024 राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में महज 236 गेंदों में ही 214 रन बनाने का काम किया था. उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 14 चौके और 12 छक्के जड़ने का ऐतिहासिक कारनामा किया था.

नाथन जॉन एस्टल
तीसरे और आखिरी पायदान पर नाथन एस्टल का नाम है.एस्टल ने साल 2002 में अपने करियर का सबसे तेज दोहरा शतक ठोका था. इसी पारी के दौरान उन्होंने मात्र 168 गेंदों का सामना करते हुए 132.58 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट से वो भी टेस्ट फॉर्मेट में 222 रन बनाए थे. इस पारी में उन्होंने 28 चौके और 11 छक्के ठोकने का रिकॉर्ड कायम किया था.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

