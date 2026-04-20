Advertisement
trendingNow13185774
Hindi Newsक्रिकेट6,6,6,6,6,6.... वर्ल्ड क्रिकेट के 4 खूंखार बल्लेबाज.... जिन्होंने एक ODI मैच में ठोके सबसे ज्यादा छक्के

6,6,6,6,6,6.... वर्ल्ड क्रिकेट के 4 खूंखार बल्लेबाज.... जिन्होंने एक ODI मैच में ठोके सबसे ज्यादा छक्के

दुनिया के 4 खूंखार बल्लेबाज ऐसे हैं, जिन्होंने एक ही वनडे मैच में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का महारिकॉर्ड बनाया है. इन बल्लेबाजों की लिस्ट में इंग्लैंड के पूर्व वर्ल्ड कप विजेता कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज इयोन मोर्गन टॉप पर हैं. ताबड़तोड़ छक्के जड़ने का टैलेंट वर्ल्ड क्रिकेट के सिर्फ चुनिंदा बल्लेबाजों के पास है. इयोन मोर्गन, रोहित शर्मा, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल दुनिया के सबसे विध्वंसक बल्लेबाज माने जाते हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 20, 2026, 02:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

6,6,6,6,6,6.... वर्ल्ड क्रिकेट के 4 खूंखार बल्लेबाज.... जिन्होंने एक ODI मैच में ठोके सबसे ज्यादा छक्के

दुनिया के 4 खूंखार बल्लेबाज ऐसे हैं, जिन्होंने एक ही वनडे मैच में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का महारिकॉर्ड बनाया है. इन बल्लेबाजों की लिस्ट में इंग्लैंड के पूर्व वर्ल्ड कप विजेता कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज इयोन मोर्गन टॉप पर हैं. ताबड़तोड़ छक्के जड़ने का टैलेंट वर्ल्ड क्रिकेट के सिर्फ चुनिंदा बल्लेबाजों के पास है. इयोन मोर्गन, रोहित शर्मा, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल दुनिया के सबसे विध्वंसक बल्लेबाज माने जाते हैं. आइए एक नजर डालते हैं कि एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा छक्के किस बल्लेबाज ने ठोके हैं.

1. इयोन मोर्गन (इंग्लैंड)

इंग्लैंड के पूर्व वर्ल्ड कप विजेता कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज इयोन मोर्गन ने अफगानिस्तान के खिलाफ 18 जून 2019 को खेले गए वर्ल्ड कप मैच के दौरान मैनचेस्टर के मैदान पर 71 गेंदों पर 148 रनों की विध्वंसक पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 17 छक्के शामिल रहे. इयोन मोर्गन एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा 17 छक्के ठोकने वाले बल्लेबाज हैं. इंग्लैंड ने अफगानिस्तान के खिलाफ यह वनडे मैच 150 रन से जीता था.

2. रोहित शर्मा (भारत)

रोहित शर्मा ने 2 नवंबर 2013 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेयडियम में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 158 गेंदों में शानदार 209 रनों की पारी खेली थी. रोहित शर्मा ने अपनी इस पारी में 12 चौके और 16 छक्के उड़ाए थे. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह मैच 57 रनों से जीता था.

Add Zee News as a Preferred Source

3. एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका)

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने 18 जनवरी 2015 को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए जोहानिसबर्ग वनडे मैच में 44 गेंदों पर 149 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 16 छक्के शामिल रहे. दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के खिलाफ यह वनडे मैच 148 रन से जीता था. एबी डिविलियर्स ने इस दौरान वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक 31 गेंदों में ठोका था.

4. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)

वेस्टइंडीज के घातक बल्लेबाज क्रिस गेल ने 24 फरवरी 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए वनडे वर्ल्ड कप मैच में 147 गेंदों पर 215 रनों की कातिलाना पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 16 छक्के शामिल रहे. वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ यह वनडे मैच 73 रन (DLS Method) से जीता था.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

लेंसकार्ट का मजहबी चश्मा? ZEE News ने लखनऊ-दिल्ली समेत अलग-अलग शहरों में क्या देखा?
Lenskart
लेंसकार्ट का मजहबी चश्मा? ZEE News ने लखनऊ-दिल्ली समेत अलग-अलग शहरों में क्या देखा?
आपकी एंट्री बंद करा देंगे, इनकी कोई भी अर्जी... किस याचिका पर इतना गुस्सा हो गए CJI
Supreme Court News
आपकी एंट्री बंद करा देंगे, इनकी कोई भी अर्जी... किस याचिका पर इतना गुस्सा हो गए CJI
उधमपुर में भयानक बस हादसा, उड़ गया बस का ऊपरी हिस्सा, 15 की मौत, कई घायल
Jammu and Kashmir
उधमपुर में भयानक बस हादसा, उड़ गया बस का ऊपरी हिस्सा, 15 की मौत, कई घायल
'विश्वगुरु' शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए... मुरली मनोहर जोशी ने बड़ी बात कह दी
Murli Manohar Joshi
'विश्वगुरु' शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए... मुरली मनोहर जोशी ने बड़ी बात कह दी
'NGO की आड़ में महिलाओं से गंदा...', नासिक जैसा एक और कांड; आरोपी रियाज गिरफ्तार
Maharashtra
'NGO की आड़ में महिलाओं से गंदा...', नासिक जैसा एक और कांड; आरोपी रियाज गिरफ्तार
140 देशों की नजर अब भारत पर! आखिर कैसे प्लास्टिक के खिलाफ ग्लोबल लीडर बनकर उभरा भारत
Earth Day 2026
140 देशों की नजर अब भारत पर! आखिर कैसे प्लास्टिक के खिलाफ ग्लोबल लीडर बनकर उभरा भारत
'नाम-ठिकाना सब पता है, हिसाब तो...', वोटिंग से पहले ममता की अधिकारियों को धमकी
West Bengal Election 2026
'नाम-ठिकाना सब पता है, हिसाब तो...', वोटिंग से पहले ममता की अधिकारियों को धमकी
'पीएम झालमुड़ी खाते रहे, सीएम के चॉपर को उतरने नहीं दिया' क्या कहता है प्रोटोकॉल
West Bengal Assembly Election 2026
'पीएम झालमुड़ी खाते रहे, सीएम के चॉपर को उतरने नहीं दिया' क्या कहता है प्रोटोकॉल
जबान तलवार की तरह, दम है तो बीजेपी को हराकर दिखाओ... ओवैसी ने किसे चैलेंज कर दिया?
West Bengal Assembly Election 2026
जबान तलवार की तरह, दम है तो बीजेपी को हराकर दिखाओ... ओवैसी ने किसे चैलेंज कर दिया?
पहला टॉरपीडो लगा, तो सभी...भारत के करीब ईरानी युद्धपोत पर हमले की कहानी अब पता चली
iran america war
पहला टॉरपीडो लगा, तो सभी...भारत के करीब ईरानी युद्धपोत पर हमले की कहानी अब पता चली