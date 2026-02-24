Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट13 छक्कों से मचाया कोहराम... टी20 वर्ल्ड कप 2026 में साहिबजादा ने रचा इतिहास, बना दिया ये प्रचंड रिकॉर्ड

13 छक्कों से मचाया कोहराम... टी20 वर्ल्ड कप 2026 में साहिबजादा ने रचा इतिहास, बना दिया ये प्रचंड रिकॉर्ड

T20 World Cup 2026: पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने छक्कों का नया रिकॉर्ड बना दिया है. साहिबजादा फरहान पाकिस्तान की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 24, 2026, 10:32 PM IST
Photo Credit (ICC)
Photo Credit (ICC)

साहिबजादा फरहान ने मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

13 छक्कों से मचाया कोहराम

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में साहिबजादा फरहान अब तक 13 छक्के लगा चुके हैं. वहीं, टी20 वर्ल्ड कप 2021 में मोहम्मद रिजवान ने 12 छक्के लगाए थे. साहिबजादा फरहान ने ग्रुप स्टेज की अपनी शानदार फॉर्म को इंग्लैंड के खिलाफ भी जारी रखा. एक छोर से विकेट गिरने के बावजूद वह क्रीज पर डटे रहे और उन्होंने 45 गेंदों में 63 रनों की दमदार पारी खेली. अपनी इस इनिंग के दौरान साहिबजादा फरहान ने 7 चौके और 2 छक्के लगाए. उन्होंने बाबर आजम के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 46 रन जोड़े.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में साहिबजादा ने रचा इतिहास

वहीं, चौथे विकेट के लिए फखर जमान संग मिलकर 49 रनों की साझेदारी जमाई. हालांकि, फरहान के अलावा पाकिस्तान के बाकी बल्लेबाज रनों के लिए तरसते हुए नजर आए. सैम अयूब सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए तो कप्तान सलमान आगा महज 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे. फखर जमान अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे और वह 16 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, बाबर आजम 24 गेंदों में 25 रन बनाने के बाद जेमी ओवरटन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए.

पाकिस्तान की टीम ने 164 रन बनाए

मोहम्मद नवाज बिना खाता खोले पवेलियन लौटे तो विकेटकीपर-बल्लेबाज उस्मान खान सिर्फ 8 रन ही बना सके. शादाब खान ने 11 गेंदों में 23 रन बनाए, जिसके दम पर पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 164 रन लगाने में सफल रही. इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में लियाम डॉसन ने 4 ओवर में महज 24 रन खर्च करते हुए 3 विकेट चटकाए. वहीं, जेमी ओवरटन और जोफ्रा आर्चर ने दो-दो विकेट अपने नाम किए.

author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

T20 World Cup 2026

