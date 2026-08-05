सबसे बड़ा 'सिक्सर किंग' बनने के करीब ये भारतीय, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बना देगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, बस करना होगा ये काम

Rishabh Pant: भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के करीब हैं. भारत को 15 अगस्त से श्रीलंका की धरती पर मेजबान टीम के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. श्रीलंका के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा.
ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट के एक बेहद खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज माने जाते हैं. विकेट के पीछे और आगे ऋषभ पंत का रिकॉर्ड बेमिसाल रहा है. ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में वनडे और टी20 की तरह बल्लेबाजी करते हैं. ऋषभ पंत ने भारत के लिए अभी तक 50 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 87 पारियों में 43.37 की औसत के साथ 3557 रन बनाए हैं. ऋषभ पंत ने इस दौरान 378 चौके और 97 छक्के उड़ाए हैं.
टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत का हाईएस्ट स्कोर 159 रन नॉट आउट है. वहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में ऋषभ पंत ने 40 टेस्ट मैचों की 71 पारियों में 41.49 की औसत के साथ 2780 रन बनाए हैं. ऋषभ पंत ने इस दौरान 302 चौके और 77 छक्के उड़ाए हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में ऋषभ पंत का हाईएस्ट स्कोर 146 रन है.
श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज में अगर ऋषभ पंत 12 छक्के जड़ देते हैं, तो वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. ऋषभ पंत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स को पीछे छोड़ते हुए नंबर-1 पर आ जाएंगे. ऋषभ पंत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में 40 टेस्ट मैचों की 71 पारियों में अभी तक 77 छक्के ठोके हैं. वहीं, बेन स्टोक्स ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में 64 टेस्ट मैच खेलते हुए 88 छक्के जमाए हैं.
1. बेन स्टोक्स (इंग्लैंड) - 88 छक्के
2. ऋषभ पंत (भारत) - 77 छक्के
3. रोहित शर्मा (भारत) - 56 छक्के
4. शुभमन गिल (भारत) - 46 छक्के
5. यशस्वी जायसवाल (भारत) - 45 छक्के