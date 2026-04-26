IPL 2026: 8 मैचों में 32 छक्के! इस खूंखार ओपनर ने बड़ों-बड़ों को पछाड़ा, देखिए इस सीजन के टॉप 5 सिक्स हिटर्स की लिस्ट

Most Sixes in IPL 2026: आईपीएल 2026 के 19वें सीजन में छक्कों की बारिश हो रही है. टीमें 20 ओवरों में आसानी से 10 से 15 छक्के लगा दे रही हैं. 35 मैचों के रिजल्ट और रनों की बारिश ये बताने के लिए काफी है कि यह सीजन गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने जैसा साबित हो रहा है. युवा बल्लेबाज छक्कों की ऐसी बारिश कर रहे हैं कि अब मैदान छोटे पड़ने लगे हैं और गेंदें स्टेडियम की छतों पर नजर आ रही हैं. वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा जैसे युवा स्टार गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं.

वैभव सूर्यवंशी छक्कों की बारिश करने वाले धुरंधरों की लिस्ट में सबसे आगे हैं. जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस से लेकर जोश हेजलवुड तक सभी बड़े गेंदबाजों के खिलाफ इस बैटर ने छक्के लगाने में कोई भेदभाव नहीं किया. आइए जानते हैं उन 5 'बाहुबलियों' के बारे में जिन्होंने इस सीजन में अब तक सबसे ज्यादा छक्के जड़कर तबाही मचाई है.

(@dreamcomparison) April 26, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

आईपीएल 2026 के टॉप 5 सिक्स हिटर कौन?

1. वैभव सूर्यवंशी (RR)

राजस्थान रॉयल्स के तूफानी ओपनर हैं. इस युवा सनसनी ने 19वें सीजन में 8 मैच खेलकर 32 छक्के लगा दिए हैं. वैभव ने बड़े-बड़ों को पछाड़ दिया है. उनकी निडर बल्लेबाजी और लंबे हिट्स लगाने की काबिलियत देख हर कोई हैरान है.

2. अभिषेक शर्मा (SRH)

हैदराबाद टीम के तूफानी ओपनर अभिषेक ने इस सीजन अब तक 8 मैच खेले और 28 छक्के लगा दिए हैं. वो पहली गेंद से अटैक कर रहे हैं. अभिषेक पहले 6 ओवरों में विरोधी टीमों के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देते हैं. वो इस सीजन न केवल रन बना रहे हैं, बल्कि हर मैच में बाउंड्री पार भेजने की अपनी क्षमता को साबित कर रहे हैं.

3. प्रियांश आर्या (LSG)

पंजाब किंग्स के तूफानी ओपनर प्रियांश आर्या इस सीजन अलग ही रंग में हैं. उन्होंने 6 मैचों में 25 छक्के लगाकर अपनी पावर-हिटिंग का लोहा मनवाया है. छक्कों के मामले में उनका स्ट्राइक रेट और बाउंड्री क्लियर करने का तरीका वाकई काबिले तारीफ है.

4. रजत पाटीदार (RCB)

आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार इस सीजन छक्कों में डील कर रहे हैं. अब तक 7 मैचों में 23 छक्के लगा चुके हैं. मिडिल ओवर्स में वो आते ही अटैक करते हैं. उनकी यह घातक बल्लेबाजी आरसीबी के बल्लेबाजी क्रम को मजबूती प्रदान कर रही है. चाहे स्पिनर्स हों या तेज गेंदबाज, दोनों के खिलाफ उनके सीधे छक्के दर्शकों का दिल जीत रहे हैं.

5. श्रेयस अय्यर (PBKS)

पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर तगड़े फॉर्म में हैं. वो इस सीजन सिर्फ 6 पारियों में 21 छक्के लगा चुके हैं. अय्यर ने साबित कर दिखाया है कि वे मध्यक्रम में कितनी मजबूती से प्रहार कर सकते हैं.

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