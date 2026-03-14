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Hindi Newsक्रिकेटMost sixes in IPL history: आईपीएल इतिहास के 5 सिक्सर किंग....रोहित-विराट नहीं, नंबर एक पर इस तूफानी बल्लेबाज का है कब्जा

Most sixes in IPL history: आईपीएल इतिहास के 5 सिक्सर किंग....रोहित-विराट नहीं, नंबर एक पर इस तूफानी बल्लेबाज का है कब्जा

Most sixes in IPL history: टी20 विश्व कप 2026 का रोमांच खत्म हो गया है. अब आईपीएल 2026 की बारी है. 28 मार्च से 19वें सीजन का आगाज होने जा रहा है. इस सीजन से पहले आइए जानते हैं इस लीग के इतिहास के टॉप 5 सिक्स हिटर कौन हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 14, 2026, 11:20 AM IST
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फोटो क्रेडिट- (X/IPL)
फोटो क्रेडिट- (X/IPL)

Most sixes in IPL history: इन दिनों आईपीएल 2026 का माहौल बन चुका है. 19वें सीजन में अब दो हफ्ते ही बचे हैं. 28 मार्च से 10 टीमें एक खिताब के लिए मैदान पर उतरेंगी. नए सीजन में कई रिकॉर्ड बनेंगे और टूटेंगे भी. पिछले 18 साल में आईपीएल में कुछ ऐसे बल्लेबाज आए हैं, जिन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से गेंदबाजों की हालत खराब कर दी. हम आपके लिए 5 ऐसे ही दिग्गजों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्होंने छक्कों की बारिश करके इतिहास रचा.

टॉप 5 सिक्स हिटर में नंबर एक पर रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम नहीं है. इस कुर्सी पर वेस्टइंडीज के एक तूफानी ओपनर का नाम है, जिसे असली सिक्सर किंग कहा जाता है. उसके नाम टी20 क्रिकेट में 1000 से ज्यादा छक्के दर्ज हैं. अकेले आईपीएल में वह 357 छक्के मार चुका है.

आखिर किसका है नंबर 1 पर कब्जा?

ये कोई और नहीं बल्कि तूफानी ओपनर क्रिस गेल हैं. बाएं हाथ का यह दिग्गज जब भी मैदान पर उतरता था तो गेंदबाजों की शामत आती थी. उनके नाम टी20 क्रिकेट की सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड है. क्रिस गेल ने आईपीएल में 175 रन की पारी खेली है.

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दिलचस्प बात यह है कि आईपीएल के इतिहास में सिर्फ दो ही बल्लेबाज अब तक 300 छक्कों का जादुई आंकड़ा पार कर पाए हैं. पहले नंबर पर क्रिस गेल हैं तो दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा का नाम है.

आईपीएल के इतिहास में छक्कों की बारिश करने वाले टॉप 5 बल्लेबाज

1. क्रिस गेल- इस बल्लेबाज ने 2009 से लेकर 2021 तक 142 मैच खेले और 357 छक्के मारे.

2. रोहित शर्मा- 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने 272 मैचों में 302 सिक्स लगाए.

3. विराट कोहली- 2008 से लेकर 2025 तक 267 मैचों में 291 सिक्स लगाए हैं.

4. एमएस धोनी- इस दिग्गज ने 278 मैच खेलकर 264 सिक्स मारे हैं.

5. एबी डिविलियर्स- 'मिस्टर 360 डिग्री' के नाम से मशहूर इस तूफानी खिलाड़ी के नाम 184 मैचों में 251 सिक्स दर्ज हैं.

ये भी पढ़ें:द हंड्रेड के 7 सबसे महंगे खिलाड़ी एक तरफ, अकेले कैमरन ग्रीन की IPL 2026 कमाई एक तरफ, रकम देख पकड़ लेंगे माथा

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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