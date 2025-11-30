Advertisement
Most Six in ODI: वनडे में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले 10 दिग्गज, लिस्ट में तीन भारतीय शामिल, रोहित शर्मा नहीं हैं नंबर 1

Most Six in ODI: वनडे क्रिकेट 50 ओवर का होता है, जिसमें खिलाड़ी सिंगल डबल पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें पूरे 50 ओवर खेलना होता है. लेकिन इस फॉर्मेट में कई ऐसे धुरंधर भी हुए, जिन्होंने छक्कों में डील की. उनके लिए वनडे में छक्के लगाना आसान काम था. इस लिस्ट में भारत के 4  दिग्गज शामिल हैं. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 30, 2025, 12:11 PM IST
Most Six in ODI: इन दिनों भले ही टी20 फॉर्मेट क्रिकेट में सबसे फेमस और पसंद किया जा रहा है, लेकिन एक वक्त था जब वनडे देखने के लिए लोग बेताब रहते हैं और करीब 6 घंटे तक टीवी से चिपके रहते थे. इस फॉर्मेट में कई ऐसे दिग्गज हुए हैं, जिन्होंने रिकॉर्डबुक में कई कीर्तिमान बना दिए. वैसेवनडे क्रिकेट 50 ओवर का फॉर्मेट होने के कारण बल्लेबाज अक्सर सिंगल-डबल लेकर लंबी पारी खेलने पर ज्यादा ध्यान देते है, 10 ऐसे खिलाड़ी रहे, जिन्होंने छक्के मारने में भरोसा किया. इन खिलाड़ियों ने जब चाहा तब गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया. जब हम वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट देखें तो कई बड़े नाम वहां नजर आते हैं.

जब भी छक्के लगाने की बात होती है तो रोहित शर्मा आगे खड़े होते हैं, लेकिन वनडे में वो नंबर एक पर नहीं हैं. उनसे आगे पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का नाम हैं, जिन्होंने अपने पूरे कियर में कुल 351 छक्के हैं लगाए थे. उनके बाद दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने 346 छक्के लगाए हैं.

सबसे ज्यादा वनडे छक्के लगाने वाले 4 भारतीय कौन?

वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दिग्गजों में जिन 4 भारतीयों का नाम है उनमें रोहित शर्मा सबसे आगे हैं, जो अब तक 346 छक्के लगा चुके हैं. उनके बाद एमएस धोनी हैं, जिन्होंने अपने वनडे करियर में कुल 229 सिक्स मारे थे. तीसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने करियर में कुल 195 वनडे सिक्स लगाए थे. इस लिस्ट में चौथा नाम सौरव गांगुली का है, जिन्होंने 190 सिक्स जमाए थे.

वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप बल्लेबाज

शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान)- 351 छक्के

रोहित शर्मा (भारत)- 349 छक्के क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)- 331 छक्के

सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)- 270 छक्के

एमएस धोनी (भारत)- 229 छक्के

इयोन मॉर्गन (इंग्लैंड)- 220 छक्के

एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका)- 204 छक्के

ब्रेंडन मैकुलम (न्यूजीलैंड)- 200 छक्के

सचिन तेंदुलकर (भारत)- 195 छक्के

सौरव गांगुली (भारत)- 190 छक्के

ये भी पढ़े:  16 छक्के 7 चौके और 148 रन...गुरु युवराज सिंह की बराबरी... अभिषेक शर्मा ने 1 पारी से बना दिए 5 प्रचंड रिकॉर्ड

