Most sixes in ODI: बाल-बाल बचा शाहिद अफरीदी का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 3 कदम दूर रह गए Rohit Sharma

Most sixes in ODI: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा छाए रहे. दूसरे और तीसरे वनडे में उन्होंने शानदार बैटिंग का नजारा पेश किया. रोहित ने इस सीरीज में कई रिकॉर्ड बनाए, लेकिन वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मिस कर गए. वो 3 कदम दूर रह गए. ये रिकॉर्ड वनडे इतिहास का बेहद खास रिकॉर्ड है.

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Oct 26, 2025, 02:43 PM IST
Most sixes in ODI
Most sixes in ODI

Most sixes in ODI: रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में गर्दा उड़ाए रखा. वो सीरीज के टॉप रन स्कोरर (201) रहे. सिडनी में हुए तीसरे वनडे में 121 रन कूटे तो प्लेयर ऑफ द मैच बने और पूरी सीरीज में बढ़िया प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया. ये सीरीज रोहित के लिए यादगार रही. उन्होंने ना सिर्फ करियर का 50वां इंटरनेशनल शतक बनाया बल्कि रिकॉर्ड की बारिश कर दी. वो ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर वनडे में सबसे ज्यादा 6 शतक ठोकने वाले विदेशी बैटर बने. इन रिकॉर्ड के बीच वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मिस कर गए. ये वर्ल्ड रिकॉर्ड फिलहाल पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के नाम है, रोहित इसे तोड़ने से सिर्फ 3 कदम ही दूर रह गए. आइए जानते हैं क्या है ये रिकॉर्ड.

रोहित शर्मा सिडनी के मैदान पर शतक ठोका, जिसमें 125 बॉल लीं और 13 चौके, 3 छक्के लगाकर नाबाद 121 रन किए. इस पारी में रोहित पहली गेंद से लेकर आखिर तक बढ़िया लय में दिखे. अगर रोहित इस पारी में 3 और छक्के कूट देते या फिर इस सीरीज के पहले 2 मैचों में 3 छक्के और जोड़ लेते तो शाहिद अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाता. ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का है. फिलहाल अफरीदी के नाम  351 छक्के दर्ज हैं, जबकि रोहित वनडे में 349 छक्कों तक पहुंच चुके हैं. अब क्रिकेट फैंस को उम्मीद है कि वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आने वाली सीरीज में यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे.

वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

  • शाहिद अफरीदी- 351
  • रोहित शर्मा- 349
  • क्रिस गेल- 331
  • सनथ जयसूर्या- 270
  • महेंद्र सिंह धोनी- 229

वनडे में 11,370 रन बना चुके हैं रोहित शर्मा

हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने साल 2007 में भारत के लिए वनडे डेब्यू किया था. शुरुआत में उनका करियर संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन जब एमएस धोनी ने उन्हें 2013 में ओपनिंग का मौका दिया, तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा.अब तक रोहित शर्मा 276 वनडे मैचों में 11,370 रन बना चुके हैं, जिसमें 33 शतक और 59 अर्धशतक शामिल हैं. ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर उन्होंने इंटरनेशनल करियर का 50वां शतक ठोका. 

ये भी पढ़ें: 'पिक्चर अभी बाकी है', जिसे गंभीर-अगरकर ने किया बाहर, उसने 174 रन ठोक रणजी में मचा दिया तहलका, 17 चौके-छक्के उड़ाए

Bhoopendra Rai

Rohit Sharma

