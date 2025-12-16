IPL के 1 पारी में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले खिलाड़ी, इस दिग्गज ने मचाया है आतंक,आंकड़े देख छूट जाएंगे पसीने

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की शुरुआत में अभी 6 महीने से भी कम का समय है. आज यानी 16 दिसंबर को आईपीएल के 19वें संस्करण का मिनी ऑक्शन दुबई में कराया जा रहा है. लिमिटेड ओवर्स के इस लीग में गजब का रोमांच देखने को मिलता है. मैदान पर टीम और खिलाड़ी धमाकेदार प्रदर्शन के दम पर रातों रात जमकर नाम बनाते हैं. भारत में 1 से 1.30 महीने तक चलने वाली इस लीग को लोग त्योहार की तरह इंजॉय करते हैं. IPL के इतिहास में एक से बढ़कर एक जबरदस्त दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं. बल्लेबाज से लेकर गेंदबाज तक अपने रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के दम पर आईपीएल में एक नई पहचान और मुकाम हासिल करते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं आईपीएल इतिहास के 1 पारी में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले खिलाड़ियों के बारे में.

क्रिस गेल

साल 2013 में पुणे वैरियस इंडियंस के खिलाफ क्रिस गेल ने अपने करियर की तूफानी पारी खेलते हुए सबसे तेज शतक जड़ दिया. साथ ही गेल ने आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेली दी. उन्होंने 66 गेंदों का सामना करते हुए 17 गगनचुंबी छक्के और 13 चौके की मदद से 175 रनों की रिकॉर्डतोड़ पारी खेल डाली. गेल 17 छक्के की बदौलत आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े हिटर बन गए.उनका यह रिकॉर्ड आज भी अटूट है. गेल ने ये कारनामा आरसीबी की और से चिन्नास्वामी स्टेडियम में किया था.

ब्रैंडन मैकुलम

इस फेहरिस्त में दूसरे पायदान पर न्यूजीलैंड के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन मैकुलम का नाम आता है. मैकुलम ने आईपीएल के दूसरे ही सीजन में 73 गेंदों का सामना करते हुए 13 हवाई फायर्स की बदौलत 158 रनों की तूफानी पारी खेल डाली थी. उन्होंने ये कारनामा बैंगलोर के खिलाफ किया था. मैकुलम काफी समय तक ऐसा करने वाले नंबर 1 खिलाड़ी थे. साल 2013 में गेल ने उनका ये रिकॉर्ड बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया था.

क्रिस गेल

लिस्ट में एक बार वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल का नाम है. गेल ने साल 2012 में दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ 62 गेंदों का सामना करते हुए 128 रनों की पारी खेली थी. अपनी इस पारी के दौरान क्रिस गेल ने 13 छक्के और 7 चौके उड़ाए. मैकुलम के साथ एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के जमाने के मामले में गेल तीसरे पायदान पर काबिज हैं.

