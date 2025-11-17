IPL इतिहास का सबसे बड़े हिटर...,1 ही सीजन में सबसे ज्यादा छक्के ठोक मचाया कोहराम, नंबर 1 पर तूफानी खिलाड़ी

Advertisement
इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग है. इस लीग ने क्रिकेट जगत को एक से बढ़कर एक सुरमा दिए हैं. आईपीएल में क्रिकेट जगत के कोने-कोने से लोग शिरकत करते हैं. इस लीग में लोग जमकर नाम कमाते हैं.  आज हम आपको बताएंगे इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा छक्के उड़ने वाले 3 विध्वंसक खिलाड़ियों के बारे में.

Nov 17, 2025, 05:04 PM IST
आज हम आपको बताएंगे इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा छक्के उड़ने वाले 3 विध्वंसक खिलाड़ियों के बारे में.

क्रिस गेल
लिस्ट में नंबर 1 पर टी20 फॉर्मेट के सबसे तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल का नाम है. जी हां गेल ने आईपीएल के एक ही सीजन में जमकर गगनचुंबी छक्के लगाए हैं. गेल ने साल 2012 के आईपीएल सीजन के दौरान खेले 15 मैचों की 14 पारियों में 160.89 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट से 59 छक्के ठोक दिए थे. गेल उस सीजन के टॉप स्कोरर भी रहे थे. 

आंद्रे रसेल
लिस्ट में दूसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के एक और तूफानी बल्लेबाज आंद्रे रसेल का नाम है. रसेल ने अपने करियर के दौरान खेले 14 मैचों की 13 पारियों में 204. 89 के रिकॉर्डतोड़ स्ट्राइक रेट से 52 छक्के ठोकने का रिकॉर्ड कायम किया है.  साल 2019 में रसेल के तूफान के सामने किसी की ना चली अपने लंबे-लंबे छक्के के दम पर वह आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले खिलाड़ी बन गए.

क्रिस गेल
लिस्ट में एक बार फिर वेस्टइंडीज के धुआंधार सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल का ही नाम आता है.  जी हां हम बात कर रहे हैं साल 2013 आईपीएल सीजन के बारे में.  गेल ने उस साल 16 मैचों की 16 पारियों में 156.78 के शानदार स्ट्राइक रेट की बदौलत 51 छक्के जड़ दिए. साथ ही गेल ने इस सीजन में आईपीएल इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर और सबसे तेज शतक भी ठोकने का प्रचंड रिकॉर्ड कायम कर दिया. शायद ही गेल का यह रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा. बता दें कि गेल ने 30 गेंदों में शतक साथ ही उन्होंने 175 रनों की रिकॉर्डतोड़ पारी खेलकर इतिहास रच दिया.

