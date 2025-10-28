Advertisement
संन्यास के बाद भी अटूट है इस दिग्गज का महारिकॉर्ड, T20I में छक्कों की बरसात करने वाले 5 बल्लेबाज

टी20 क्रिकेट में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी हुए हैं. क्रिकेट के इस फॉर्मेट में बल्लेबाज आते ही लंबे-लंबे छक्के मारने के फिराक में रहते हैं. कई खिलाड़ी तो ऐसे भी होते हैं मानो ड्रेसिंग रुम से सेट होकर आए हों.  क्या आपको पता है टी20I में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का प्रचंड रिकॉर्ड किसके नाम है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 28, 2025, 02:37 PM IST
टी20 क्रिकेट में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी हुए हैं. क्रिकेट के इस फॉर्मेट में बल्लेबाज आते ही लंबे-लंबे छक्के मारने के फिराक में रहते हैं. कई खिलाड़ी तो ऐसे भी होते हैं मानो ड्रेसिंग रुम से सेट होकर आए हों. अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर जमकर रन बना देते हैं. टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के नाम है. वहीं, सबसे ज्यादा विकेट लेने की बात करें तो इस मामले में अफगानिस्तान के राशिद खान नंबर 1 पर हैं. रन और विकेट की बात तो सब करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है टी20I में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का प्रचंड रिकॉर्ड किसके नाम है.

रोहित शर्मा

रोहित ने अपने करियर के दौरान खेले 159 मैचों की 151 पारियों में 32.78 की औसत से 4231  रन बनाए हैं. इसके साथ ही उन्होंने टी20I में 5 शतक भी लगाया है. रोहित टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं. यही नहीं रोहित शर्मा टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का लगाने के मामले में नंबर 1 खिलाड़ी हैं. रोहित ने अपने करियर में ओवरऑल 205 छक्के लगाए हैं.

मुहम्मद वसीम

लिस्ट में दूसरे नंबर पर यूएई के मुहम्मद वसीम का नाम काबिज है. उन्होंने अपने करियर में खेले 91 मैचों की 91 पारियों में 3 शतक और 35 अर्धशतक लगाए हैं.  इसके साथ ही उन्होंने 31 84 रन बनाए हैं. अगर बात करें छक्कों की तो रोहित के बाद वसीम दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने अपने टी20 करियर में 187 छक्के जड़ने का कारनामा किया है.

मार्टिन गप्टिल

लिस्ट में तीसरे पायदान न्यूजीलैंड के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल का नाम स्थित है. उन्होंने अपने करियर के दौरान खेले 122 मैचों की 118 पारियों में 3531 रन बनाया है. इसके साथ ही गप्टिल ने टी20 में 173 छक्के लगाए हैं.

जोस बटलर 

लिस्ट में चौथे पायदान पर इंग्लैंड गे विध्वंसक सलामी बल्लेबाज जोस बटलर का नाम कायम है. वह अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं. बाकी के खिलाड़ियों ने टी20i से संन्यास ले लिया है. बटलर के नाम 144 मैचों की 132 पारियों में 172 छक्के हैं.  वह बहुत जल्द न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

निकोलस पूरन

लिस्ट में पांचवें और आखिरी पायदान पर वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज निकोलस पूरन का नाम स्थित है.  पूरन ने अपने करियर में खेले 153 मैचों की 150 पारियों में 149 छक्के लगाने का रिकॉर्ड कायम किया है. 

ये भी पढ़ें: इन खिलाड़ियों ने टी20 में मचाया तहलका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के टॉप 5 स्कोरर, ये दिग्गज आज भी है नंबर 1

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Rohit Sharma

