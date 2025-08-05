टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारत के टॉप-5 बल्लेबाज, लिस्ट में सचिन-कोहली का नाम नहीं

भारत के 5 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग से टेस्ट क्रिकेट में रोमांच का तड़का लगाया है. टेस्ट फॉर्मेट में जहां आमतौर पर ज्यादातर बल्लेबाज संयम और धैर्य के साथ ग्राउंडेड शॉट्स की मदद से अपनी पारी को खेलते हैं. वहीं, बहुत कम बल्लेबाज ऐसे भी होते हैं जो टेस्ट क्रिकेट को टी20 के स्टाइल में खेलकर फैंस का भरपूर मनोरंजन करते हैं.
भारत के 5 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग से टेस्ट क्रिकेट में रोमांच का तड़का लगाया है. टेस्ट फॉर्मेट में जहां आमतौर पर ज्यादातर बल्लेबाज संयम और धैर्य के साथ ग्राउंडेड शॉट्स की मदद से अपनी पारी को खेलते हैं. वहीं, बहुत कम बल्लेबाज ऐसे भी होते हैं जो टेस्ट क्रिकेट को टी20 के स्टाइल में खेलकर फैंस का भरपूर मनोरंजन करते हैं. आज हम बात करेंगे भारत के उन टॉप 5 बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का कमाल किया है. हालांकि इस टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे महान बल्लेबाज शामिल नहीं हैं.
1. ऋषभ पंत
ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. ऋषभ पंत ने अभी तक अपने टेस्ट करियर में 49 मैचों की 86 पारियों में 94 छक्के उड़ाए हैं. ऋषभ पंत ने इस दौरान 42.91 की औसत के साथ 3476 रन बनाए हैं. ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में 8 शतक और 18 अर्धशतक ठोके हैं.
2. वीरेंद्र सहवाग
वीरेंद्र सहवाग टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं. वीरेंद्र सहवाग ने अपने टेस्ट करियर में 104 मैचों की 180 पारियों में 91 छक्के जमाए हैं. वीरेंद्र सहवाग ने इस दौरान 49.34 की औसत के साथ 8586 रन बनाए हैं. वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट में 23 शतक और 32 अर्धशतक ठोके हैं. वीरेंद्र सहवाग ने अपने टेस्ट करियर में दो बार तिहरे शतक भी ठोके हैं.
3. रोहित शर्मा
पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट करियर में 67 मैचों की 116 पारियों में 88 छक्के जड़े हैं. रोहित शर्मा ने इस दौरान 40.57 की औसत के साथ 4301 रन बनाए हैं. रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में 12 शतक और 18 अर्धशतक ठोके हैं.
4. रवींद्र जडेजा
टीम इंडिया के अनुभवी स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने अपने टेस्ट करियर में अभी तक 89 मैचों की 133 पारियों में 82 छक्के उड़ाए हैं. रवींद्र जडेजा ने इस दौरान 38.27 की औसत के साथ 4095 रन बनाए हैं. रवींद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में 6 शतक और 28 अर्धशतक ठोके हैं. रवींद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में 348 विकेट भी झटके हैं.
5. महेंद्र सिंह धोनी
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने टेस्ट करियर में 90 मैचों की 144 पारियों में 78 छक्के ठोके हैं. महेंद्र सिंह धोनी ने इस दौरान 38.09 की औसत के साथ 4876 रन बनाए हैं. महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट में 6 शतक और 33 अर्धशतक ठोके हैं.