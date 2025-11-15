Advertisement
ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास, बन गए भारत के 'सिक्सर किंग', वीरेंद्र सहवाग का महारिकॉर्ड ध्वस्त

Most sixes in Tests for India: भारत के विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपने पहले से ही शानदार टेस्ट करियर में एक और उपलब्धि जोड़ ली है. वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़कर पंत टेस्ट मैचों में भारत के सर्वकालिक सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 15, 2025, 12:26 PM IST
महाराज की गेंद पर तोड़ा रिकॉर्ड

पंत ने पारी की शुरुआत सहवाग के साथ 90 छक्कों के साथ की थी. उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में केशव महाराज की गेंद पर मिड-ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ दिया और पूर्व सलामी बल्लेबाज को पीछे छोड़ दिया. इसक बाद पंत ने केशव महाराज की गेंद पर एक और छक्का लगाया. उनके अब टेस्ट क्रिकेट में 92 छक्के हो गए हैं. वह अब 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बनने से सिर्फ 8 छक्के दूर हैं.

ये भी पढ़ें: जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड किया ध्वस्त, 6 साल बाद भारत में हुआ ये बड़ा कारनामा

टेस्ट क्रिकेट में किसी भारतीय द्वारा सर्वाधिक छक्के

ऋषभ पंत - 92
वीरेंद्र सहवाग - 91
रोहित शर्मा - 88
रवींद्र जडेजा - 80
महेंद्र सिंह धोनी - 78

साउथ अफ्रीका ने जीता था टॉस

मैच की बात करें तो ईडन गार्डन्स में पहले दिन शुक्रवार (14 नवंबर) को साउथ अफ्रीकी कप्तान तेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया. उनकी टीम 159 रनों पर सिमट गई थी. एडेन मार्करम ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए थे. वियान मुल्डर और टोनी डी जॉर्जी ने 24-24 रनों का योगदान दिया. भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए. उनके अलावा मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को 2-2 विकेट मिला. अक्षर पटेल ने एक विकेट अपने नाम किया.

ये भी पढ़ें: IND vs SA: नंबर-3 पर प्रयोग से गौतम गंभीर चौतरफा घिरे, पूर्व ओपनर का फूटा गुस्सा, टीम मैनेजमेंट को लताड़ा

भारत के 4 बल्लेबाज फेल

मैच के दूसरे दिन लंच तक भारत ने 4 विकेट पर 138 रन बना लिए. यशस्वी जायसवाल 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे. केएल राहुल ने 39 रनों का योगदान दिया. तीसरे नंबर पर प्रयोग के तौर पर उतारे गए वॉशिंगटन सुंदर 29 रन ही बना पाए. पंत 27 रन पर पवेलियन लौटे और कप्तान शुभमन गिल 4 रन पर रिटायर्ड हर्ट हो गए. वह गर्दन में अकड़न के कारण मैदान से बाहर गए.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

Rishabh Pant

