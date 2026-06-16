DJS Dottin (WI-W) 2009-2026 36 35 5 776 112* 25.86 610 127.21 1 3 4 73 31

H Kaur (IND-W) 2009-2026 40 34 4 762 103 25.40 682 111.73 1 4 2 74 19

SFM Devine (NZ-W) 2009-2026 39 38 7 807 75* 26.03 717 112.55 0 4 4 75 19

AJ Healy (AUS-W) 2010-2024 42 39 4 1008 83 28.80 779 129.39 0 7 3 132 15

S Mandhana (IND-W) 2014-2026 26 26 1 592 87 23.68 502 117.92 0 5 1 74 13

CL Tryon (SA-W) 2010-2026 32 27 5 367 40 16.68 310 118.38 0 0 0 30 13

SR Taylor (WI-W) 2009-2024 35 35 8 1014 59 37.55 1071 94.67 0 6 2 94 13

EA Perry (AUS-W) 2009-2026 48 31 12 539 42 28.36 468 115.17 0 0 2 44 12

MM Lanning (AUS-W) 2012-2023 35 32 7 992 126 39.68 880 112.72 1 4 1 121 12