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महिला क्रिकेट की क्रिस गेल है ये बल्लेबाज... टी20 वर्ल्ड कप में लगाया छक्कों का अंबार, क्या पछाड़ पाएंगी कप्तान कौर?

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच चरम पर है. सभी टीमों ने अपना एक-एक मुकाबला खेल लिया है. कुछ रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं तो कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनपर इस मेगा टूर्नामेंट में ग्रहण लगा हुआ है. हम आपको छक्कों के रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसपर महिलाओं में 'क्रिस गेल' जैसी विस्फोटक बल्लेबाज का कब्जा है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 16, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:30 AM IST
महिला क्रिकेट की क्रिस गेल है ये बल्लेबाज... टी20 वर्ल्ड कप में लगाया छक्कों का अंबार, क्या पछाड़ पाएंगी कप्तान कौर?
Image Credit: Harmanpreet Kaur and Deandra Dottin (BCCI)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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