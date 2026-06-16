महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच चरम पर है. सभी टीमों ने अपना एक-एक मुकाबला खेल लिया है. कुछ रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं तो कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनपर इस मेगा टूर्नामेंट में ग्रहण लगा हुआ है. हम आपको छक्कों के रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसपर महिलाओं में 'क्रिस गेल' जैसी विस्फोटक बल्लेबाज का कब्जा है. यूं तो रेस में भारत की स्टार हरमनप्रीत कौर हैं, लेकिन कप्तान कौर के लिए इस बल्लेबाज को पछाड़ना पहाड़ चढ़ने जैसा होगा.
मेंस टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्कों की रिकॉर्डलिस्ट उठाकर देखें तो वेस्टइंडीज दिग्गज क्रिस गेल का नाम दिखता है. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में 33 मैच में 63 छक्के ठोककर रिकॉर्ड कायम किया था. वहीं, महिलाओं में वेस्टइंडीज की डियांड्रा डॉटिन हैं, जिन्होंने अभी तक महिला टी20 वर्ल्ड कप में 36 मुकाबले खेल लिए हैं और 31 छक्कों के साथ टॉप पर कब्जा जमाए बैठी हुई हैं.
महिला टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं. उन्होंने अभी तक 40 मुकाबले महिला टी20 वर्ल्ड कप में खेल लिए हैं, लेकिन अभी 19 छक्कों के आंकड़े को ही छूने में कामयाब हुई हैं. न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन भी 19 छक्कों के साथ ही संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं.
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इस लिस्ट में टॉप-10 में दूसरी भारतीय महिला शेफाली वर्मा हैं. उन्होंने महज 15 मैच में ही 11 छक्के जमा दिए हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सीजन वो कितने छक्के जमाने में कामयाब होती हैं. कप्तान कौर भी पहले मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आईं. उन्होंने 36 रन की पारी खेली, हालांकि एक भी छक्का नहीं लगा पाईं. डियांड्रा डॉटिन से आगे निकलने के लिए उन्हें 12 छक्कों की दरकार होगी. लेकिन डॉटिन का रिकॉर्ड इस सीजन और भी मजबूत हो सकता है.
|खिलाड़ी (Player)
|समय (Span)
|मैच (Mat)
|पारियां (Inns)
|नाबाद (NO)
|रन (Runs)
|सर्वोच्च स्कोर (HS)
|औसत (Ave)
|गेंदे खेलीं (BF)
|स्ट्राइक रेट (SR)
|100
|50
|0
|चौके (4s)
|छक्के (6s)
|DJS Dottin (WI-W)
|2009-2026
|36
|35
|5
|776
|112*
|25.86
|610
|127.21
|1
|3
|4
|73
|31
|H Kaur (IND-W)
|2009-2026
|40
|34
|4
|762
|103
|25.40
|682
|111.73
|1
|4
|2
|74
|19
|SFM Devine (NZ-W)
|2009-2026
|39
|38
|7
|807
|75*
|26.03
|717
|112.55
|0
|4
|4
|75
|19
|AJ Healy (AUS-W)
|2010-2024
|42
|39
|4
|1008
|83
|28.80
|779
|129.39
|0
|7
|3
|132
|15
|S Mandhana (IND-W)
|2014-2026
|26
|26
|1
|592
|87
|23.68
|502
|117.92
|0
|5
|1
|74
|13
|CL Tryon (SA-W)
|2010-2026
|32
|27
|5
|367
|40
|16.68
|310
|118.38
|0
|0
|0
|30
|13
|SR Taylor (WI-W)
|2009-2024
|35
|35
|8
|1014
|59
|37.55
|1071
|94.67
|0
|6
|2
|94
|13
|EA Perry (AUS-W)
|2009-2026
|48
|31
|12
|539
|42
|28.36
|468
|115.17
|0
|0
|2
|44
|12
|MM Lanning (AUS-W)
|2012-2023
|35
|32
|7
|992
|126
|39.68
|880
|112.72
|1
|4
|1
|121
|12
|Shafali Verma (IND-W)
|2020-2026
|15
|15
|0
|368
|47
|24.53
|294
|125.17
|0
|0
|0
|41
|11