एक T20 International पारी में किसने ठोके सबसे ज्यादा 18 छक्के? इस बल्लेबाज के नाम दर्ज है वर्ल्ड रिकॉर्ड

दुनिया में एक बल्लेबाज ऐसा है, जिसने एक टी20 इंटरनेशनल पारी में सबसे ज्यादा 18 छक्के ठोके हैं. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अभी तक दुनिया का कोई भी दूसरा बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है. आज हम आपको बताएंगे उस विस्फोटक बल्लेबाज के बारे में जिसने न सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल पारी में सबसे ज्यादा 18 छक्के जड़े हैं, बल्कि सबसे तेज शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है. यह बल्लेबाज और कोई नहीं बल्कि भारतीय मूल के 'हरियाणवी' एस्टोनियाई क्रिकेटर साहिल चौहान हैं. साहिल चौहान भारत में जन्मे हैं और उनका हरियाणा से गहरा नाता है.

इस बल्लेबाज के नाम दर्ज है वर्ल्ड रिकॉर्ड

साहिल चौहान के नाम पर फिलहाल टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. एस्टोनिया के साहिल चौहान ने 17 जून 2024 को साइप्रस के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 27 गेंदों में शतक जड़ दिया था. साहिल चौहान ने 41 गेंदों पर 144 रनों की नाबाद पारी खेली थी. साहिल चौहान का स्ट्राइक रेट इस दौरान 351.21 था.

एक T20I पारी में ठोके सबसे ज्यादा 18 छक्के

साहिल चौहान की पारी में 18 छक्के और 6 चौके शामिल रहे. साहिल चौहान एक T20I पारी में सबसे ज्यादा 18 छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले और इकलौते बल्लेबाज हैं. एपिस्कोपी में खेले गए इस टी20 इंटरनेशनल मैच में साइप्रस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 191/7 का स्कोर खड़ा किया. साइप्रस ने एस्टोनिया को जीत के लिए 192 रनों का टारगेट दिया. जवाब में एस्टोनिया ने 13 ओवर में ही 4 विकेट खोकर 194 रन बनाते हुए 42 गेंदें बाकी रहते 6 विकेट से जीत दर्ज कर ली.

हरियाणा के रहने वाले हैं साहिल चौहान

एक इंटरव्यू के दौरान साहिल चौहान ने कहा, 'मेरे चाचा की वजह से मैं एस्टोनिया आया. उनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट का व्यवसाय है और मैं वहीं काम करता हूं. मैंने 2019 में यहां खेलना शुरू किया. मैं बहुत बोर हो रहा था, इसलिए मैंने एस्टोनिया में क्रिकेट के बारे में गूगल पर सर्च करना शुरू किया और मुझे टीम से संपर्क करने की जानकारी मिली और मैंने उन्हें फोन किया. मैंने पूछा, 'क्या आप क्रिकेट खेलते हैं?' उन्होंने जवाब दिया, 'हाँ'. इस तरह मैंने यहां क्रिकेट खेलना शुरू किया.' साहिल चौहान हरियाणा के मनकपुर देवीलाल गांव (पिंजौर) से ताल्लुक रखते हैं. साहिल चौहान का जन्म 19 फरवरी 1992 को हुआ था. क्रिकेट में अपना करियर बनाने के लिए साहिल चौहान एस्टोनिया चले गए थे.