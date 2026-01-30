Advertisement
trendingNow13091483
Hindi Newsक्रिकेटएक T20 International पारी में किसने ठोके सबसे ज्यादा 18 छक्के? इस बल्लेबाज के नाम दर्ज है वर्ल्ड रिकॉर्ड

एक T20 International पारी में किसने ठोके सबसे ज्यादा 18 छक्के? इस बल्लेबाज के नाम दर्ज है वर्ल्ड रिकॉर्ड

दुनिया में एक बल्लेबाज ऐसा है, जिसने एक टी20 इंटरनेशनल पारी में सबसे ज्यादा 18 छक्के ठोके हैं. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अभी तक दुनिया का कोई भी दूसरा बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है. आज हम आपको बताएंगे उस विस्फोटक बल्लेबाज के बारे में जिसने न सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल पारी में सबसे ज्यादा 18 छक्के जड़े हैं, बल्कि सबसे तेज शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 30, 2026, 01:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक T20 International पारी में किसने ठोके सबसे ज्यादा 18 छक्के? इस बल्लेबाज के नाम दर्ज है वर्ल्ड रिकॉर्ड

दुनिया में एक बल्लेबाज ऐसा है, जिसने एक टी20 इंटरनेशनल पारी में सबसे ज्यादा 18 छक्के ठोके हैं. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अभी तक दुनिया का कोई भी दूसरा बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है. आज हम आपको बताएंगे उस विस्फोटक बल्लेबाज के बारे में जिसने न सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल पारी में सबसे ज्यादा 18 छक्के जड़े हैं, बल्कि सबसे तेज शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है. यह बल्लेबाज और कोई नहीं बल्कि भारतीय मूल के 'हरियाणवी' एस्टोनियाई क्रिकेटर साहिल चौहान हैं. साहिल चौहान भारत में जन्मे हैं और उनका हरियाणा से गहरा नाता है.

इस बल्लेबाज के नाम दर्ज है वर्ल्ड रिकॉर्ड

साहिल चौहान के नाम पर फिलहाल टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. एस्टोनिया के साहिल चौहान ने 17 जून 2024 को साइप्रस के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 27 गेंदों में शतक जड़ दिया था. साहिल चौहान ने 41 गेंदों पर 144 रनों की नाबाद पारी खेली थी. साहिल चौहान का स्ट्राइक रेट इस दौरान 351.21 था.

Add Zee News as a Preferred Source

एक T20I पारी में ठोके सबसे ज्यादा 18 छक्के

साहिल चौहान की पारी में 18 छक्के और 6 चौके शामिल रहे. साहिल चौहान एक T20I पारी में सबसे ज्यादा 18 छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले और इकलौते बल्लेबाज हैं. एपिस्कोपी में खेले गए इस टी20 इंटरनेशनल मैच में साइप्रस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 191/7 का स्कोर खड़ा किया. साइप्रस ने एस्टोनिया को जीत के लिए 192 रनों का टारगेट दिया. जवाब में एस्टोनिया ने 13 ओवर में ही 4 विकेट खोकर 194 रन बनाते हुए 42 गेंदें बाकी रहते 6 विकेट से जीत दर्ज कर ली.

हरियाणा के रहने वाले हैं साहिल चौहान

एक इंटरव्यू के दौरान साहिल चौहान ने कहा, 'मेरे चाचा की वजह से मैं एस्टोनिया आया. उनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट का व्यवसाय है और मैं वहीं काम करता हूं. मैंने 2019 में यहां खेलना शुरू किया. मैं बहुत बोर हो रहा था, इसलिए मैंने एस्टोनिया में क्रिकेट के बारे में गूगल पर सर्च करना शुरू किया और मुझे टीम से संपर्क करने की जानकारी मिली और मैंने उन्हें फोन किया. मैंने पूछा, 'क्या आप क्रिकेट खेलते हैं?' उन्होंने जवाब दिया, 'हाँ'. इस तरह मैंने यहां क्रिकेट खेलना शुरू किया.' साहिल चौहान हरियाणा के मनकपुर देवीलाल गांव (पिंजौर) से ताल्लुक रखते हैं. साहिल चौहान का जन्म 19 फरवरी 1992 को हुआ था. क्रिकेट में अपना करियर बनाने के लिए साहिल चौहान एस्टोनिया चले गए थे.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य
Telangana NEWS
न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य
हामिद अंसारी ने महमूद गजनी को बताया 'हिंदुस्तानी लुटेरा'... भड़की भाजपा
Hamid Ansari
हामिद अंसारी ने महमूद गजनी को बताया 'हिंदुस्तानी लुटेरा'... भड़की भाजपा
900 दिनों तक खुला रहा लड़की का मुंह, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चमत्कार
Hospital
900 दिनों तक खुला रहा लड़की का मुंह, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चमत्कार
पायलटों ने पूरी कोशिश की होगी... एसोसिएशन 'थकान - सॉफ्टवेयर' की बात क्यों कर रहा?
ajit pawar death
पायलटों ने पूरी कोशिश की होगी... एसोसिएशन 'थकान - सॉफ्टवेयर' की बात क्यों कर रहा?
BJP के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस ने दर्ज कराई FIR, X पर सिद्धारमैया को बताया था स्कैमर
karnataka
BJP के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस ने दर्ज कराई FIR, X पर सिद्धारमैया को बताया था स्कैमर
जम्मू कश्मीर में खलल डालने की साजिश! इन इलाके में मोबाइल सेवाओं को किया गया सस्पेंड
Jammu & Kashmir
जम्मू कश्मीर में खलल डालने की साजिश! इन इलाके में मोबाइल सेवाओं को किया गया सस्पेंड
सुप्रीम कोर्ट में अचानक बजा सायरन, बेंच ने सुनवाई रोकी, जो जहां था वहीं खड़ा हो गया
Mahatma Gandhi Assasination
सुप्रीम कोर्ट में अचानक बजा सायरन, बेंच ने सुनवाई रोकी, जो जहां था वहीं खड़ा हो गया
DSP साहब को लाल बाल पड़े भारी! ट्रोलिंग के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने दी चेतावनी
DSP Rashmi Ranjan Das Red Hair
DSP साहब को लाल बाल पड़े भारी! ट्रोलिंग के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने दी चेतावनी
महान खिलाड़ी के घर में अचानक छाया मातम, पति के निधन से फैली शोक की लहर
P T Usha
महान खिलाड़ी के घर में अचानक छाया मातम, पति के निधन से फैली शोक की लहर
इस्कॉन मंदिर में करोड़ों का घोटाला! अब कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दी राहत
Kumbh Melam
इस्कॉन मंदिर में करोड़ों का घोटाला! अब कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दी राहत