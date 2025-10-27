स्टंपिंग के बादशाह, ODI में सबसे ज्यादा स्टंपिंग करने वाले 3 धुरंधर, ये दिग्गज आज भी नंबर 1

क्रिकेट में किसी भी मैच को जीतने के लिए फील्डिंग सबसे अहम भूमिका मानी गई है. इसमें भी सबसे ज्यादा अहम भूमिका विकेटकीपर की मानी गई है. क्रिकेट के सबसे रोमांचक फॉर्मेट यानी वनडे क्रिकेट में एक से एक बड़े धुरंधर खिलाड़ी हुए हैं, जिन्होंने विकेट के पीछे से पूरे मैच का रुख पलट कर रख दिया है.
Trending Photos
क्रिकेट में किसी भी मैच को जीतने के लिए फील्डिंग सबसे अहम भूमिका मानी गई है. इसमें भी सबसे ज्यादा अहम भूमिका विकेटकीपर की मानी गई है. क्रिकेट के सबसे रोमांचक फॉर्मेट यानी वनडे क्रिकेट में एक से एक बड़े धुरंधर खिलाड़ी हुए हैं, जिन्होंने विकेट के पीछे से पूरे मैच का रुख पलट कर रख दिया है. टीम की जीत में एक विकेटकीपर बेहद खास रोल अदा करता है. अगर वह चाहे तो अपनी तेजी और फुर्ती के दम पर मैच का परिणाम पूरी तरह से बदल कर रख सकता है. ऐसे में हम आपके बताएंगे वनडे क्रिकेट इतिहास के 3 ऐसे विकेटकीपरों के बारे में जिन्होंने सबसे ज्यादा स्टंपिंग करने का कारनामा किया है.
महेंद्र सिंह धोनी
लिस्ट में नंबर 1 पर भारत के पूर्व महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम काबिज है. धोनी ने साल 2004 में अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने अपने करियर में खेले कुल 350 वनडे मैचों में 123 बार स्टंप करने का कारनामा किया है. एक बार धोनी के ग्लव्स में बॉल जाती थी. तो अच्छे-अच्छे के पसीने छूटने लग जाते थे. धोनी का ये रिकॉर्ड शायद ही कोई तोड़ पाएगा.
कुमार संगकारा
लिस्ट में दूसरे पायदान पर श्रीलंका के महान खिलाड़ी कुमार संगकारा का नाम स्थित है. उन्होंने अपने करियर में खेले कुल 404 मैचों की 353 पारियों में 99 स्टंपिंग करने का रिकॉर्ड कायम किया है. उन्होंने धोनी से ज्यादा मैच खेले, लेकिन उनसे स्टंपिंग के मामले में काफी पीछे रह गए.
रोमेश कलुविथरना
लिस्ट में तीसरा नाम भी श्रीलंका के ही खिलाड़ी का है. उन्होंने अपने करियर के दौरान 189 मैचों की 185 पारियों में 75 बार स्टंपिंग करने का रिकॉर्ड कायम किया है. वे अपने समय के एक दिग्गज विकेटकीपर रहे हैं.
ये भी पढ़ें: हिटमैन का आखिरी वार..., ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए ऐसे रिकॉर्ड जो सदियों तक रहेंगे जिंदा, आसपास भी नहीं कोई