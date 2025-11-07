Advertisement
एशेज का सम्राट है ये दिग्गज..., इंग्लैंड के लिए खौफ का दूसरा नाम, आंकड़े उड़ा देंगे आपके होश

Ashes 2025-26: एशेज क्रिकेट जगत की सबसे प्रतिष्ठित सीरीज में से एक है. क्रिकेट फैंस इसे लेकर काफी ज्यादा उत्साहित रहते हैं. 21 नवंबर से इस महाजंग की शुरूआत हो रही है. आज हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर मौजूदा एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के बारे में.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 07, 2025, 06:34 PM IST
Ashes 2025-26: एशेज क्रिकेट जगत की सबसे प्रतिष्ठित सीरीज में से एक है. क्रिकेट फैंस इसे लेकर काफी ज्यादा उत्साहित रहते हैं. 21 नवंबर से इस महाजंग की शुरूआत हो रही है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली ऐतिहासिक भिड़ंत के लिए दोनों ही टीमों के खिलाड़ी अपना 100% झोंकने को बेताब हैं. वहीं, अगर बात करें दोनों टीमों के मुकाबले की तो ऑस्ट्रेलिया एशेज में इग्लैंड से कई ज्यादा आगे है. अभी तक के एशेज के इतिहास में कंगारूओं ने 140 तो इंग्लैंड ने 108 बार एशेज के मैच अपने नाम किए हैं. हालांकि, आज हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर मौजूदा एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के बारे में.

सबसे ज्यादा रन स्मिथ के नाम
गौरतलब है कि ये खिलाड़ी कोई और नहीं स्टीव स्मिथ हैं. स्मिथ मौजूदा खिलाड़ियों में एशेज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने 14 दिसंबर 2017 को इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 578 गेंदों का सामना करते हुए 59.70 की शानदार औसत से 239 रनों की पारी खेली है. इस पारी के दौरान उन्होंने 25 चौके और 1 छक्के लगाए हैं. फिलहाल उनके आसपास भई कोई नहीं है. 

एशेज में टॉप स्कोरर
नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज और टेस्ट क्रिकेट के गजब के खिलाड़ी स्टीव स्मिथ हैं.  बता दें कि फिलहाल स्मिथ एशेज सीरीज के टॉप स्कोरर हैं. उन्होंने साल 2010 में पहली बार एशेज में शिरकत की थी. अभी तक खेले 37 मैचों की 66 पारियों में 56.78 के धमाकेदार औसत से 3417 रन बनाए हैं. इस दौरान स्मिथ ने एशेज में 12 शतक और 13 अर्धशतक लगाए हैं. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 239 रनों का रहा है. स्मिथ 5 बार नॉटआउट भी रहे हैं.

स्मिथ का टेस्ट करियर

स्मिथ ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत साल 2010 में की थी. उन्होंने अभी तक अपने टेस्ट करियर में खेले 119 मैचों की  212 पारियों में 56.78 की औसत से 10477 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 36 शतक और 43 अर्धशतक लगाए हैं.  उनके करियर का उच्चतम स्कोर 239 रनों का है. जो कि एशेज में ही आया था. स्मिथ अपने करियर में 25 बार नॉटआउट रहे हैं. 

